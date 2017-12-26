Роскомнадзор запросил Facebook и Instagram об удалении аккаунтов Кадырова
Роскомнадзор направил запросы с просьбой назвать причины удаления аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова из Facebook и Instagram
«Роскомнадзор 26 декабря направил письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова из социальных сетей», — сообщили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в свою очередь назвал удаление аккаунтов главы ЧР ярким примером двойных стандартов. Он отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что «интернет не вне политики».
По словам министра, правовую оценку произошедшему должны дать Минюст и прокуратура.
Как сообщали Юга.ру, аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 яеваря. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, которую организовал Госдеп.
После этого свои аккаунты удалил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, назвав США «всемирным Сатаной», напуганным уверенностью Кадырова. За ним последовали и все депутаты парламента ЧР.
Сам Кадыров, комментируя блокировку, заявил, что сам собирался покинуть Instagram. По его словам, он писал в службу поддержки, но ему не ответили.
В целом у главы ЧР в соцсетях Instagram и Facebook более 4 млн подписчиков.
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