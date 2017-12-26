Роскомнадзор запросил Facebook и Instagram об удалении аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор направил запросы с просьбой назвать причины удаления аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова из Facebook и Instagram

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в свою очередь назвал удаление аккаунтов главы ЧР ярким примером двойных стандартов. Он отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что «интернет не вне политики».

«Роскомнадзор 26 декабря направил письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова из социальных сетей», — сообщили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу» .

Как сообщали Юга.ру, аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 яеваря. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, которую организовал Госдеп.

После этого свои аккаунты удалил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, назвав США «всемирным Сатаной», напуганным уверенностью Кадырова. За ним последовали и все депутаты парламента ЧР.

Сам Кадыров, комментируя блокировку, заявил, что сам собирался покинуть Instagram. По его словам, он писал в службу поддержки, но ему не ответили.

В целом у главы ЧР в соцсетях Instagram и Facebook более 4 млн подписчиков.