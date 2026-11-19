Активистка Яна Антонова на фоне законопроекта о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей вспоминает эпоху государственного атеизма, школьные проверки и веру в победу коммунизма. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей. Хочу поговорить о традиции быстрой смены ценностей в советском и российском обществе на протяжении последних сорока лет. В середине восьмидесятых советское общество жило в ожидании победы коммунизма. «В победе бессмертных идей коммунизма / Мы видим грядущее нашей страны», — такие слова были в гимне СССР. Главной ценностью социалистического общества признавались коммунистические идеи, а руководящей и направляющей силой была Коммунистическая партия. Огромные портреты, скульптуры и бюсты Владимира Ульянова-Ленина, основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, красовались в городах и селах, кабинетах начальства и учебных заведениях. Также он очень часто изображался в компании с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом — основоположниками марксизма. Мумия Ленина находилась и, к огромному сожалению, все еще находится на Красной площади у Кремлевской стены. На все предложения о захоронении вождя КПРФ, идеологическая наследница КПСС, до сих пор отвечает, что забальзамированное тело — это великое достижение науки и без него нам никак. «И Ленин великий нам путь озарил», — пелось в советском гимне. Наш народ назывался советским. Это казалось не только традиционным, но и единственно возможным.

Многие советские люди, особенно старшие поколения, в те годы искренне верили в коммунистические идеи. Они терпеливо ждали победы коммунизма. Теперь мы оглядываемся на то время из сегодняшнего дня и знаем, что она так и не наступила. Предполагалось, что коммунизм победит не только в СССР и странах социалистического лагеря, но и — со временем, после мировой революции — на всей планете. Вся планета совсем этого не желала. Между СССР и западными странами во главе с США шла холодная война, вызвавшая гонку вооружений и истощение экономики Советского Союза. Милитаристская пропаганда в СССР была мощной. Идеологам всюду мерещились враги, шпионы и предатели. Охваченное этими настроениями общество жило словно в состоянии осажденной крепости. Граждане страны боялись, что между СССР и США начнется ядерная война и «Рейган бомбу кинет». Как мы знаем, этого не произошло, но люди, бывшие в те годы детьми, наверняка глубоко пострадали психологически и от самой воинственной риторики, и от напряженного состояния общества. Традиционной ценностью для советских людей была дружба народов. По крайней мере, так официально декларировалось. «Славься, Отечество наше свободное, / Дружбы народов надежный оплот!» — говорилось в советском гимне.

Памятник Ленину на территории завода «Седин» © Фото Елены Синеок, Юга.ру