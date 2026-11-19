Традиция менять традиции. Как «вечные ценности» СССР исчезли за одно поколение
Активистка Яна Антонова на фоне законопроекта о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей вспоминает эпоху государственного атеизма, школьные проверки и веру в победу коммунизма.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей. Хочу поговорить о традиции быстрой смены ценностей в советском и российском обществе на протяжении последних сорока лет.
В середине восьмидесятых советское общество жило в ожидании победы коммунизма. «В победе бессмертных идей коммунизма / Мы видим грядущее нашей страны», — такие слова были в гимне СССР. Главной ценностью социалистического общества признавались коммунистические идеи, а руководящей и направляющей силой была Коммунистическая партия. Огромные портреты, скульптуры и бюсты Владимира Ульянова-Ленина, основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, красовались в городах и селах, кабинетах начальства и учебных заведениях. Также он очень часто изображался в компании с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом — основоположниками марксизма.
Мумия Ленина находилась и, к огромному сожалению, все еще находится на Красной площади у Кремлевской стены. На все предложения о захоронении вождя КПРФ, идеологическая наследница КПСС, до сих пор отвечает, что забальзамированное тело — это великое достижение науки и без него нам никак.
«И Ленин великий нам путь озарил», — пелось в советском гимне. Наш народ назывался советским. Это казалось не только традиционным, но и единственно возможным.
Права или «традиционные ценности»:
Многие советские люди, особенно старшие поколения, в те годы искренне верили в коммунистические идеи. Они терпеливо ждали победы коммунизма. Теперь мы оглядываемся на то время из сегодняшнего дня и знаем, что она так и не наступила.
Предполагалось, что коммунизм победит не только в СССР и странах социалистического лагеря, но и — со временем, после мировой революции — на всей планете. Вся планета совсем этого не желала. Между СССР и западными странами во главе с США шла холодная война, вызвавшая гонку вооружений и истощение экономики Советского Союза.
Милитаристская пропаганда в СССР была мощной. Идеологам всюду мерещились враги, шпионы и предатели. Охваченное этими настроениями общество жило словно в состоянии осажденной крепости. Граждане страны боялись, что между СССР и США начнется ядерная война и «Рейган бомбу кинет». Как мы знаем, этого не произошло, но люди, бывшие в те годы детьми, наверняка глубоко пострадали психологически и от самой воинственной риторики, и от напряженного состояния общества.
Традиционной ценностью для советских людей была дружба народов. По крайней мере, так официально декларировалось. «Славься, Отечество наше свободное, / Дружбы народов надежный оплот!» — говорилось в советском гимне.
СССР состоял из пятнадцати республик, которые называли «сестрами». Проявления национального самосознания в советском обществе не приветствовались. В краснодарской школе, где я училась, нас называли советскими детьми. Учителя нам говорили: «Ты же советская девочка, советский мальчик! Как ты мог не выучить урок и получить двойку?» Наше поколение росло с осознанием того, что мы именно советские, а не русские дети. Впоследствии от дружбы народов бывших советских республик мало что осталось.
Православие — традиционная ценность для России. Но что делать с семьюдесятью годами государственного атеизма в Советском Союзе?
В СССР последовательно и жестко насаждался атеизм. В 1980-е годы лишь редкие пары, вступая в брак, венчались. В советском обществе на это смотрели косо. Думаю, что в те годы кто-то крестил детей, но это стремились не афишировать, опасаясь давления. Вступить в Коммунистическую партию, занять руководящую должность, даже стать учителем в школе человек, который публично позиционировал себя как верующий, в Советском Союзе не мог. Даже Борис Ельцин, впервые выдвигаясь на пост президента России в 1991 году, называл себя атеистом и говорил, что не лишен такого качества, как суеверие. Ельцин прекрасно понимал, что избиратели, выросшие и проведшие всю жизнь в атеистическом советском обществе, верующего президента не приняли бы.
Тогда же в школах у первоклассников учителя спрашивали: «Ребята, есть ли среди вас такие, у кого родители Богу молятся? На колени перед иконой становятся?» Тех, кто отвечал «да», переписывали по фамилиям.
Помню, как осенью 1988 года я просила прабабушку научить меня молитве «Отче наш». После долгих уговоров она это сделала, но затем со слезами умоляла не рассказывать об этом взрослым членам семьи, зная, что они не одобрят такой разговор с ребенком. В советских семьях обсуждать вопросы веры с детьми было не принято. Существовали опасения, что ребенок что-нибудь скажет на эту тему в школе и подвергнется за это давлению со стороны администрации.
Позднесоветское общество было довольно лицемерным. Публично все говорили, что верят в победу коммунизма и ждут ее, но молодежь все больше и больше разочаровывалась и в самой идеологии, и в реальности ее торжества.
При этом советское законодательство изобиловало запретами. Например, нельзя было отправиться за границу без выездной визы — специального разрешения властей. К началу восьмидесятых ограничений накопилось огромное количество. Как известно, вскоре последовали падение цен на нефть, масштабный экономический кризис и распад СССР.
Традиционные ценности советской эпохи ушли в небытие, уступив место новым ориентирам современной России. В жизни общества нет ничего более постоянного, чем перемены.
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