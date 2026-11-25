Автор телеграм-канала «Градономика» Михаил Келеметов объясняет, почему новые условия семейной ипотеки сильнее всего бьют по Краснодару, и рассуждает о том, как спад на рынке жилья, болезненный для экономики, может пойти на пользу городской среде. С 1 октября изменились условия программы «Семейная ипотека». На рынок жилья Краснодара эти изменения оказывают самое сильное влияние. По новым правилам ставка для семей с одним ребенком до семи лет составляет 10% против 6% ранее. Ставка уменьшается с каждым последующим ребенком на два процентных пункта и при наличии пяти и более детей составляет 2%. Но, что очень важно, льготная ставка теперь действует только первые 15 лет, а не весь срок кредита, который может достигать 30 лет. Большинство заемщиков — семьи с одним или двумя детьми. Для них повышение ставки и сокращение льготного срока сделали ежемесячный платеж зачастую неподъемным. Это отсекает от рынка огромную часть покупателей недвижимости. Именно для Краснодара этот эффект особенно болезнен. Рынок жилья Краснодара занимает первое место в России по количеству непроданного жилья у застройщиков. А с учетом масштабов краснодарского рынка снижение покупательской способности ипотечных заемщиков приводит к еще большему затовариванию и создает прямую угрозу застройщикам. Доля семейной ипотеки в структуре продаж доходила до 90% в 2025 году и только после первых ужесточений требований к заемщикам снизилась, но остается высокой. Поэтому именно наш рынок сильнее всего пострадает от изменений программы.

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Необходимо пояснить, как рынок жилья Краснодара пришел к затовариванию и зависимости от ипотеки. Краснодарские застройщики, рассчитывая на стабильный миграционный поток, который шел с 2010 года, открывали все новые и новые проекты. Введение сначала льготной, а потом и семейной ипотеки позволило застройщикам увеличить цены на квартиры в Краснодаре в три раза за два года, с 2021 по 2023 год. Маленький ипотечный платеж скрывал искусственное завышение цены жилья и позволял продавать квартиры все новым и новым покупателям. Застройщики же обещали неизбежный рост цены в будущем. Эти обещания роста привели к тому, что пользоваться программой «Семейная ипотека» стали и в инвестиционных целях. Квартиры покупали в ипотеку (до ограничений — по несколько на семью) с целью будущей продажи или сдачи в аренду. Все это позволяло застройщикам увеличивать земельный банк и запускать новые проекты в расчете на будущий рост. Однако уже в 2025 году, после пяти лет роста, рынок столкнулся с охлаждением, а в 2026 году — с падением. Кроме ужесточения программы «Семейная ипотека», есть и другие факторы, ведущие к охлаждению рынка. Это и стремительно растущие просрочки по ипотеке. Да, в общем объеме доля просрочки пока небольшая, но вот тенденция к ее устойчивому росту показательна. Еще у нас нет объективных данных о том, насколько велик долг по рассрочкам от застройщиков. Плюс падение реальных доходов населения. Тут и стагнация экономики в целом, и повышение налогового бремени, закрытие малого и среднего бизнеса, цифровые ограничения и так далее. В условиях объективных финансовых проблем купить жилье может все меньшая доля населения.

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Еще важен сам социально-демографический состав покупателей жилья. Можно предположить (специальных исследований не проводилось), что мы подходим к порогу насыщения потребности в собственном жилье для тех, кто имеет возможность его купить. Нам любят показывать данные по обеспеченности квадратными метрами на душу населения, забывая, что сравнивать нас с другими странами нужно и по соотношению собственников и арендаторов. А собственников у нас уже очень много. Без своего жилья остаются теперь в основном те, кто не может его себе позволить. А большая часть тех, кто мог, его уже приобрела. Рассчитывать же на инвестиционный спрос рантье тоже не приходится. Нет у нас такого количества потенциальных рантье, да и рынок аренды упал. Количество предложений квартир в аренду удвоилось с 2024 года. Это связано с вводом площадей в новостройках и выходом «инвесторов» на рынок аренды. Все это привело к росту конкуренции и обвалу цен. Эти предпосылки были видны заранее, но застройщики предпочитали их игнорировать. Поэтому сейчас на рынок давит еще и избыточное предложение. Причем застройщики открывали новые проекты не на свои средства, а на банковские. Стратегия роста долго себя оправдывала и позволила никому не известным краснодарским компаниям войти в топ-10 застройщиков России, пока старые и опытные игроки выбирали консервативный путь. Но стратегия роста не может работать всегда. Сейчас на застройщиков давят кредитные обязательства. Чем больше проектов строится, тем выше тело кредита, а чем медленнее продажи, тем сильнее давит ставка по кредиту.

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