«Нюансы оказались на нашей стороне». Артур Каратай — о победе «Краснодара» над «Спартаком»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

В субботу ФК «Краснодар» в драматичном матче обыграл московский «Спартак» и завершил первый круг чемпионата России на 5-6 месте — вровень с ЦСКА, в девяти очках отставания от лидирующего «Зенита». Футбольный аналитик Артур Каратай подробно разбирает трудовую субботнюю победу «быков»:

  • © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

— Ну, можно немного выдохнуть. «Краснодар» наконец выиграл, хотя это была игра из серии тех, что потом особо не вспоминаешь. Эмоций много, но сам футбол команды выдали не самого лучшего качества. Впрочем, иного и не ждали. Особенно с учетом паузы на матчи сборных, после которых клубный футбол часто превращается в лотерею. «Спартак» уже почти провожает своего тренера Руя Виторию домой, а «быки» активно отбиваются от слухов об отставке Ганчаренко.

  • В конце первого тайма Матвей Сафонов отбил пенальти... © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    В конце первого тайма Матвей Сафонов отбил пенальти... © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
  • ...но судья заставил перебить удар, и на этот раз эпизод закончился голом. © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    ...но судья заставил перебить удар, и на этот раз эпизод закончился голом. © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Вы ведь помните игры с «Динамо» и «Крыльями»? В обоих случаях поражения со счетом 0:1 не особенно вытекали из содержания футбола. «Краснодар» не был хуже в этих играх. Правда, и сильно лучше тоже не был. Ровно тоже самое было и со «Спартаком». Опять матч примерно равных команд, но теперь все закончилось победой. Где тут найти логику? Разве что некий возврат долга со стороны фортуны. Я это к тому, что все наши разговоры про кризисы и спады — от лукавого. Всё держится на нюансах и маленьких элементах.

  • А вот «Краснодар» свой пенальти забил с первой попытки. © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    А вот «Краснодар» свой пенальти забил с первой попытки. © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
  • Голом отличился Гжегож Крыховяк. © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    Голом отличился Гжегож Крыховяк. © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Теперь о том, что запомнить можно и нужно. Первый гол «Краснодара» — в золотой фонд клуба. Тут всё по нотам: от ввода Матвея и до завершения Кордобы. И неудивительно, что это была контратака после углового «Спартака»: Ганчаренко хочет скоростного футбола и поэтому старается использовать зоны, если соперник их обнажает. Ну а «Спартак» в этом чемпионате чего только не обнажает, но это уж его проблемы.

  • А это эпизод с голом Кордобы © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    А это эпизод с голом Кордобы © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Отдельный абзац восхищения Виктором Мозесом. Не помню чтобы Вильену так волтузили весь матч: хоть на месте левого защитника, хоть в опорной зоне. Блестящая работа спартаковского нигерийца на фланге — он и в обыгрыше хорош, и функционально готов на весь матч, и подачи у него акцентированные. Даром что ли Конте постоянно его задействовал что в «Челси», что в «Интере». Настоящий топ-футболист, таких в нашем чемпионате крайне мало.

  • На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин (слева) © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин (слева) © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Дальше у «Краснодара» вояж в Подмосковье. «Химки» (матч с ними запланирован на 27 ноября) — очень необычный клуб. Уволили этой осенью тренера Черевченко, и этой же осенью его вернули. Команду лихорадит, но мы же помним, что было в первом круге.

«Краснодар» проиграл оба матча «Химкам», когда ими руководил Черевченко. Вторым номером наш грядущий соперник умеет сыграть против почти любого соперника. Так что легкой прогулки не будет.

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«Нюансы оказались на нашей стороне». Артур Каратай — о победе «Краснодара» над «Спартаком»
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