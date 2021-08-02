«У нас всё еще сырая команда»

В первом домашнем матче нового футбольного чемпионата ФК «Краснодар» уступил «Химкам» со счетом 0:1. Спортивный аналитик Артур Каратай объясняет, почему не следует считать этот результат сенсационным.
— После игры с «Уралом» часть аудитории поспешила с эпитетами в адрес «Краснодара»: забегали, заиграли, раскрылись. Были и другие, еще более громкие глаголы. А футбол — он часто про использование своих возможностей. Банальная правда в том, что «Краснодар» — сырая команда, переживающая перестройку на наших глазах. Мы можем под микроскопом изучать каждую игру и наблюдать какие-то изменения, но любимая народная игра в глобальные выводы тут неуместна.
«Химки», по сути, ничем не удивили. Черевченко сейчас входит в тройку самых крутых тренеров лиги. Они уже давно приучили, что могут своей организацией игры побить практически любого соперника в РПЛ. Прибавьте отличную физическую готовность — и вот вам команда, против которой нужно показывать свой максимум. Вчера был классический для Черевченко сценарий: отдать мяч и атаковать через фланги.
Да, могло все сложиться иначе. Забей Классон пенальти, пришлось бы «Химкам» немного перестраиваться. Игра была на три результата. Но ведь и в Екатеринбурге тоже. Не напевайте друзьям про удачу. Это футбол, и чтобы говорить о влиянии фортуны, требуется подкрепить это какими-то цифрами. А вчера «Химки» и били чаще, и в единоборствах себя чувствовали комфортно. А в концовке еще и с душком убивали время затяжками. Ну а кто бы не стал на такой адской жаре?
Теперь про Сафонова. Да, это был привоз. Но случился он по большому счету из-за того, что Мотя часто стремится использовать руки для быстрого мяча в игру. Перед этим он именно так запустил Ионова фактически один на один с Лантратовым. Претензии можно много кому предъявить. Тому же Кордобе, который почему-то решил не бить в одно касание после паса Сперцяна. Или Кабелле, из-за которого разбивался прессинг «Краснодара».
В общем, расслабьтесь немного. Впереди длинный сезон, успеете понервничать. Впрочем, есть и поводы для радости. Появление Крыховяка качественно усилит полузащиту. Как по мне, поляк вытеснит из состава Газинского — у них схожие роли на поле. Еще порадуюсь за Черникова. Настоящий звереныш в опорной зоне — кусает, отбирает, прыгает и отрабатывает. В игре Ганчаренко будет важнейшим механизмом, если не сбавит обороты.
7 августа у «быков» — очень важный матч: с «Зенитом» в Петербурге.
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