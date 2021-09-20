ФК «Краснодар» закалил свой дух победой в Чечне

На минувших выходных ФК «Краснодар» одержал сложную выездную победу — в Грозном, над клубом «Ахмат», со счетом 0:2. Спортивный аналитик Артур Каратай рассуждает о том, на чем следует сосредоточиться «быкам», чтобы продолжить свое восхождение по турнирной таблице:

— Перед паузой на матчи сборных я имел неосторожность ляпнуть, что «Краснодар» потихоньку решает свои кадровые проблемы. Прошло несколько недель, и у Ганчаренко в заявке на игру с «Ахматом» в графе «запасные» оказалось всего четыре полевых игрока, один из которых до этого момента не успел сыграть в лиге ни единой минуты.

Тренерский штаб не мог рассчитывать на Петрова, Мартыновича, Чернова, Крыховяка, Литвинова, Черникова, Кордобу, Ионова и слегка подзабытого Вандерсона, который травмировался настолько давно, что вообще пока не заявлен на турнир. В итоге в центре впервые в старте матча РПЛ вышел Кривцов, а на острие атаки с первых минут наконец появился Ильин.

Первый тайм выглядел на бетонные 0:0: «Краснодар» отказался от прессинга по самой банальной из причин — освежать игру было некем, при агрессивном темпе команда могла полностью выдохнуться на вязком поле Грозного. А оба гола незадолго до перерыва организовал Сперцян, который успел как следует пострадать от жестких стыков и частых споров с судьей Сиденковым.