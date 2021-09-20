ФК «Краснодар» закалил свой дух победой в Чечне

На минувших выходных ФК «Краснодар» одержал сложную выездную победу — в Грозном, над клубом «Ахмат», со счетом 0:2. Спортивный аналитик Артур Каратай рассуждает о том, на чем следует сосредоточиться «быкам», чтобы продолжить свое восхождение по турнирной таблице:
— Перед паузой на матчи сборных я имел неосторожность ляпнуть, что «Краснодар» потихоньку решает свои кадровые проблемы. Прошло несколько недель, и у Ганчаренко в заявке на игру с «Ахматом» в графе «запасные» оказалось всего четыре полевых игрока, один из которых до этого момента не успел сыграть в лиге ни единой минуты.
Тренерский штаб не мог рассчитывать на Петрова, Мартыновича, Чернова, Крыховяка, Литвинова, Черникова, Кордобу, Ионова и слегка подзабытого Вандерсона, который травмировался настолько давно, что вообще пока не заявлен на турнир. В итоге в центре впервые в старте матча РПЛ вышел Кривцов, а на острие атаки с первых минут наконец появился Ильин.
Первый тайм выглядел на бетонные 0:0: «Краснодар» отказался от прессинга по самой банальной из причин — освежать игру было некем, при агрессивном темпе команда могла полностью выдохнуться на вязком поле Грозного. А оба гола незадолго до перерыва организовал Сперцян, который успел как следует пострадать от жестких стыков и частых споров с судьей Сиденковым.
Настолько убойная реализация — два гола из двух моментов — не то чтобы когда-то была сильной стороной «быков». А сейчас судьба в непростой ситуации подбросила команде парочку леденцов — и команда вцепилась в эти презенты мертвой хваткой. Такие победы впоследствии редко вспоминаются с точки зрения качества футбола, зато они дают уверенность и закаляют. Учат терпеть и пахать — за труд ведь тоже награды приходят.
Вот взять Корнюшина. Ошибался в передачах, но с такими габаритами и выносливостью так и хочется его на разборки в соседний район взять.
Во втором тайме случились всё же несколько неприятностей. Нет, ну а как? Сначала повреждение получил Спайич. Типичная травма для рыхлого газона, и будем надеяться, что серб не заработал серьезные проблемы с коленом. В том же эпизоде досталось рукой по лицу Сперцяну, и тут уж после судейского молчания у Ганчаренко сдали нервы — он в итоге был удален. Теперь посмотрит с трибун игру против «Сочи» (26 сентября в 19:00, матч пройдет в Краснодаре).
А там наверняка будет на что посмотреть. Игры с сочинской командой для «Краснодара» то и дело превращаются в пытку. Соперник очень хорош в обороне, классно выбегает в контратаки и располагает умницей Нобоа в составе. А в наш состав после дисквалификации вернется Крыховяк, но хотелось бы и других возвращений. Иначе будет совсем тяжко.
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