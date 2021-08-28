Когда карнавал в атаке перевешивает хаос в защите

Чемпионат России по футболу прошёл 20% турнирной дистанции и отправился на первый перерыв — на следующей неделе настанет пора игр сборных. ФК «Краснодар» пока что чередует победы с поражениями и делит 6-8 места с ЦСКА и чеченским «Ахматом». Спортивный журналист Артур Каратай анализирует, насколько успешным следует считать для «быков» старт турнира и какие у клуба есть резервы для подъема в турнирной таблице.

— По итогам шести туров «Краснодар» заслужил много слов, самых разных. Преимущества команды можно увидеть на той же ярмарке, где обитают недостатки. Но одного не отнять — уже вполне себе ясно, чего хочет Гончаренко. Его футбол — это высокоинтенсивный бег, прессинг и серьезный крен в сторону атаки. Иногда это порождает хаос в обороне, но тут уж извольте: хаос тоже входит в стоимость билета. Когда команда сыграется, а селекционеры усилят защиту, преимущества должны начать затмевать все остальное.

Вчера именно так и получилось. Хотя в первом тайме, справедливости ради, «Рубин» выглядел ничуть не хуже. «Краснодар» без Черникова в опорной зоне снова частенько получал скоростные контратаки, но Сафонов тащил все что мог.

Зато в атаке был карнавал. Первый гол — это прям в золотую клубную коллекцию. Всё в касание, с прекрасным завершением. А второй мяч — быстрая контратака после ошибки Дюпина со вводом. Примерно так сам «Краснодар» пропустил от «Химок».

Меня очень удивило то, что случилось после перерыва. «Рубин» при 0:2 отказался от прессинга и совсем не пытался забрать себе мяч. Либо команда устала, либо психологически надломилась из-за двух пропущенных голов. Хотя Слуцкий сказал, что все дело в отсутствии Деспота и Хвичи. Не поспоришь, это главные лица в атаке казанцев. Но это не объясняет того, почему большую часть второго тайма «Рубин» спокойно следил за тем, как «Краснодар» перекатывает мяч по задней линии и находит варианты для разных атак. Ну да ладно, их проблемы.