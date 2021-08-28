Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для ФК «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

Футболисты «Краснодара» 27 августа вышли на поле под новый гимн, написанный голливудским композитором в аранжировке солиста Therr Maitz

Клубный гимн презентовали 27 августа на домашнем матче шестого тура РПЛ с «Рубином». 

Его автором стал обладатель »Оскара» и «Грэмми» Ханс Циммер. Немецкий композитор написал музыку к фильмам «Перл Харбор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и многим другим. Аранжировку гимна делал солист группы Therr Maitz Антон Беляев. 

В пресс-службе клуба сообщили, что теперь под этот гимн команда будет выходить на каждый домашний матч российских турниров.

Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

Новости

Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для ФК «Краснодар»
В кафе на набережной Сочи произошёл крупный пожар
На Кубани запретили купаться в Азовском море там, где его нет
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за торпеды
В центре Краснодара нашли подземный бункер
Полицейский с сообщниками похитили 20-летнего краснодарца

Лента новостей

Реклама на портале