Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» 27 августа вышли на поле под новый гимн, написанный голливудским композитором в аранжировке солиста Therr Maitz

Клубный гимн презентовали 27 августа на домашнем матче шестого тура РПЛ с «Рубином».

Его автором стал обладатель »Оскара» и «Грэмми» Ханс Циммер. Немецкий композитор написал музыку к фильмам «Перл Харбор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и многим другим. Аранжировку гимна делал солист группы Therr Maitz Антон Беляев.

В пресс-службе клуба сообщили, что теперь под этот гимн команда будет выходить на каждый домашний матч российских турниров.