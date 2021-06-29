«В Краснодаре будет много современного искусства». Куратор Анна Пчелина о будущем городской среды

После демонтажа простоявших всего пять дней скульптур «Тороиды» краснодарское культурное сообщество не перестает обсуждать реакцию аудитории и городской администрации на необычные арт-объекты. Куратор цикла лекций «Как устроено современное искусство» Анна Пчелина провела аналогию между Краснодаром и Мюнстером, чтобы выразить мнение о том, что город готов к современному искусству и нуждается как в публичных просмотрах, так и в публичных обсуждениях самых разных произведений.

— Я вспомнила историю немецкого города Мюнстера. В 1970-х годах там была установлена непонятная для населения кинетическая скульптура американского художника Джорджа Рики, которая вызвала гнев горожан и недоумение местной прессы. Что произошло затем? Скульптура осталась. Сотрудники местного художественного музея занялись просветительской работой с населением (к которому относились с уважением, ни в чем его не обвиняя), а местная власть тем временем согласовала установку новых арт-объектов в городском пространстве на регулярной основе, используя энергию скандала во благо. Не знаю, кто стал главным инвестором мюнстерского смотра (возможно, на волне внимания прессы, его оказалось проще найти), но Skulptur Projekte в последующие годы собрал в качестве участников самых ярких звезд современного искусства ХХ века, включая и нашего Илью Кабакова. Сейчас пополнение коллекции Мюнстера происходит раз в несколько лет и обеспечивает городу экономику туристического центра: 600 тыс. посетителей только в дни открытия.

В Краснодаре городская администрация, по всей видимости, сперва дала какие-то обещания инвестору и автору проекта (стоило бы опубликовать согласовательные документы, которые упоминаются в сми и соцсетях), а потом отменила показ работ в городе (уже без согласования), тем самым отключив возможность провести длительное обсуждение, экспертное в том числе. А без показа о чем говорить? Искусство важно смотреть не по фотографиям. Пять дней для выставки в городской среде — это мало. Надо дать ситуации вырасти во что-то более осмысленное, чем хейт в соцсетях. Должна быть возможность всем посмотреть и высказаться, быть услышанными. Но получилось, что люди увидели фото, выместили в комментах накопившиеся за последнее время протест и тревожность, администрация тут же покарала автора, а та часть сообщества, которая поддержала проект, обрушилась с симметричной критикой на граждан. Страх и взаимная агрессия победили.