«Тренер «Краснодара» уже начал формировать состав к следующему чемпионату»

— Давайте признаем честно: для «Краснодара» сезон уже давно закончен, а потому его матчи сейчас анализировать смысла нет. Я вот во время игры с ЦСКА пытался оценить, какие из игроков нынешней обоймы реально нужны Ганчаренко. И изучать трансферные слухи мне сейчас гораздо интереснее, чем мусолить те проблемы, о которых я уже 600 раз писал: что Газинскому не хватает резкости, что Смольников валится от любого контакта, что центр обороны продолжает быть проблемой. Поэтому, с вашего позволения, я переведу разговор от субботнего поражения к обсуждаемым в прессе вариантам усиления «быков».

Самый любопытный из них, на мой взгляд, — интерес «Краснодара» к центральному защитнику «Аталанты» Хосе Луису Паломино. Правда, аргентинцу уже 31 год, но для игрока его амплуа это не много. Всем, кто следит за «Аталантой», Паломино не мог не броситься в глаза — статный, с хорошим первым пасом, прекрасной техникой. А под руководством Гасперини он еще и обрел смелости в атакующих действиях. Нынешний контракт Паломино заканчивается летом 2022-го, так что вряд ли «Аталанта» сейчас будет просить за него больше 1 миллионов евро. Кроме того, сейчас игрок зарабатывает меньше 1 миллиона евро в год, так что «Краснодар» наверняка способен предложить ему более соблазнительный оклад.

Больше всего слухов — вокруг усиления атаки. Очень странно выглядит новость об интересе к 32-летнему австрийцу Арнаутовичу — его лучшие годы уже точно позади. Куда интереснее другие два обсуждаемые варианта. Во-первых, лучший бомбардир нынешнего сезона ФНЛ Иван Сергеев из «Крыльев Советов». Другое дело, что за этим игроком сейчас наверняка выстроится очередь: стоит недорого, паспорт российский, статистика впечатляет — 40 голов в 41 матче. Также пресса отправляет в «Краснодар» белорусского форварда ЦСКА Илью Шкурина, который хорошо знаком Гончаренко. В его переход легко поверить, учитывая тот факт, что в ЦСКА придет Заболотный. Но главным вариантом усиления атаки для «быков» Шкурин вряд ли будет. Думаю, мы увидим подписание серьезного форварда-легионера.