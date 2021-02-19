«Остается ждать возвращения Сафонова»

«Краснодар» не имел нормального владения и все делал медленнее соперника. Но главным фактором итогового поражения я бы все же назвал ошибки Городова. Конечно, Мусаев его поддержал после матча, но, по сути, все три гола — вратарские». Артур Каратай анализирует игру ФК «Краснодар» с хорватами и называет причины проигрыша.

«Краснодар» фаворитом не считался сразу по нескольким причинам. Во-первых, Мусаев снова не мог рассчитывать на ряд ключевых игроков: Сафонов, Петров, Рамирес, Ари оказались вне заявки, а Вандерсон вышел лишь на второй тайм. Во-вторых, хорваты на групповом этапе пропустили только однажды и вообще уверенно выиграли стадию с такими соперниками, как ЦСКА и «Фейеноорд». Наконец, в Хорватии уже возобновился чемпионат, «Динамо» до вчерашней игры провело за последний месяц аж семь матчей.

— Два месяца без живого футбола — то еще испытание. Краснодар по игре истосковался, и вчера даже лютый по южным меркам мороз не помешал набить стадион почти полными 30% зрителей. Грелись все по-разному. Кто-то втихаря проносил на трибуны фляги со спиртным, другие оккупировали кафе возле стадиона. В общем, праздник с ограничениями.

Как показали первые минут 20, игровой тонус — важнейший компонент. «Краснодар» не имел нормального владения и все делал медленнее соперника. Но главным фактором итогового поражения я бы все же назвал ошибки Городова. Конечно, Мусаев его поддержал после матча, но, по сути, все три гола — вратарские. Особенно второй и третий. Вот и думайте, насколько оправданна теория о том, что вратарь — это полкоманды. Остается только ждать возвращения Сафонова.

Теперь о хорошем. Во втором тайме «Краснодар» очень прилично выглядел в атаке. Вандерсон ожидаемо добавил движения и агрессии, но главное — команда физически выдержала темп и не просела в концовке. Возможно, это плоды работы нового тренера по физподготовке. В хорошей форме находится Берг, который не только классно забил, но и здорово ассистировал. От дубля шведа отделили сантиметры офсайда.

А вот выход в старте Шапи себя не оправдал. Гвардиол на своем фланге «съел» и Сулейманова, и Смольникова. Наверное, в том числе поэтому основная острота долгое время шла только с левого фланга. После домашних 2:3 трудно рассчитывать на выход в 1/8, это факт. Поэтому всерьез рассуждать о шансах не стоит, матч в Хорватии сам подскажет, понадобится ли «Краснодару» чудо или просто качественная игра. Зато уже послезавтра — важнейший кубковый матч против «Сочи». Кто знает, может, именно Кубок России и станет приоритетом для команды.