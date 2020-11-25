«С Лигой чемпионов «Краснодар» попрощается на неопределенный срок»

«Я не берусь судить, что преобладало при голе Ракитича: исполнительское мастерство хорвата или глупая ошибка «быков» в центре поля. Но какое-то время «Краснодар» не знал, как перестроиться». Аналитик Артур Каратай почти спокоен и не слишком ругает «быков» за проигрыш и потерю шанса выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

— Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги перед матчем сетовал на отсутствие важных игроков. При этом в заявке у испанцев было фактически два более-менее равноценных состава. Это просто чтобы вы понимали, какой там запас прочности по игрокам. Но и у «Краснодара» заявка была вполне боевой: в запасе оказались Вандерсон, Ари, Вильена, Чернов, Уткин. Мусаев предпочел в старте вариант на сдерживание — Газинский и Ольссон должны были играть ближе к центральным защитникам и не позволять каких-то разрывов. Но весь план практически сразу улетел в овраг.

Я не берусь судить, что преобладало при голе Ракитича: исполнительское мастерство хорвата или глупая ошибка «быков» в центре поля. Но какое-то время «Краснодар» не знал, как перестроиться. «Севилья» после гола комфортно перекатывала мяч по задней линии, не встречая прессинга. Лишь ближе к концу тайма «Краснодар» поправил владение и стал доходить до чужой штрафной на регулярной основе. А в перерыве команда наконец перестроилась, и с выходом Вандерсона ситуация изменилась. Стали поджимать на чужой половине, взвинтили темп — и ответный гол никто не назовет нелогичным.

К сожалению, проблемы с «физикой» все еще актуальны. В большей степени из-за того, что вернувшиеся в обойму после травм игроки не набрали оптимальных кондиций. Это было заметно в конце матча. «Краснодар» перестал добегать в оборону, появились разрывы между линиями, футбол превратился в авантюрный бой с револьверами. И такие перестрелки часто заканчиваются в пользу тех, у кого свежий глаз и оружие поновее. «Севилья» свой шанс выловила в самой концовке, но я бы не стал сильно ругать «Краснодар» просто ввиду того, что ничья в стратегическом плане мало что давала. А вот победа многое бы поменяла.

В итоге с Лигой чемпионов «Краснодар» попрощается на неопределенный срок уже через две недели. Впрочем, игра с «Ренном» будет определяющей в плане борьбы за третье место. Французы сейчас не особо впечатляют, играть с ними можно и нужно. Но до того «Краснодару» еще нужно поправить дела в чемпионате: уже в субботу выезд в Химки, которые после прихода Черевченко заиграли куда лучше, да и очки берут регулярно.

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