«Краснодар» проиграл «Севилье» и упустил возможность выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

В Краснодаре 24 ноября прошел матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором «быки» встретились с испанской «Севильей»

Первый раз «Краснодар» уступил «Севилье» в Испании 4 ноября. В ответном домашнем матче «быки» упустили ничью на последней минуте и завершили со счетом 1:2. За черно-зеленых единственный гол забил нападающий Масиэл Вандерсон, который во втором тайме вышел на поле вместо полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова.

После четырех игр «Краснодар» занимает третье место в группе Е, набрав 1 очко. Столько же заработал французский «Ренн». У «Челси» и «Севильи» по 10 очков. Таким образом, «быки» лишились возможности выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. В оставшихся играх с «Ренном» и «Челси» черно-зеленые будут бороться с французами за третью строчку в группе и выход в Лигу Европы.

В следующий раз «Краснодар» 2 декабря на своем поле примет «Ренн», а затем 8 декабря встретится в Англии с «Челси».