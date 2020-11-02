«Краснодар» тонет в своих проблемах и серьезно отстает от лидирующей группы»

Краснодарский край Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

«В таком состоянии «быки» практически для любого подготовленного соперника — сладкая булочка. «Ахмат» при Талалаеве выглядит вполне боеспособно, и, собственно, он выиграл как раз благодаря своим сильным качествам: напористости, наглости, скорости». Аналитик Артур Каратай «в осенней части» не рассчитывает на то, что «быки» вернутся в гонку в чемпионате хотя бы за место в двойке.

— Перед матчем в Грозном Юрий Газинский сказал в интервью, что играть сейчас в «Краснодаре» будут не сильнейшие, а живые. Это очень красноречивая формулировка. В состав вернулись Ольссон и Берг, но вот потерь стало еще больше — из-за дисквалификаций отсутствовали Мартынович и Смольников, а о причинах непопадания в заявку Вильены можно лишь гадать: травма, усталость, болезнь (нужное подчеркнуть).

В таком состоянии «быки» практически для любого подготовленного соперника — сладкая булочка. «Ахмат» при Талалаеве выглядит вполне боеспособно, и, собственно, он выиграл как раз благодаря своим сильным качествам: напористости, наглости, скорости. Плюс помогли стандарты. «Краснодар» даже в таком составе не отошел от своей игры во владение. Добрые слова хочется сказать в адрес дебютировавшего в старте центрального защитника Литвинова: воспитанник академии не стушевался, уверенно шел в борьбу и не совершил привозов на свои ворота. Серьезно, от него веяло большим спокойствием, нежели от Кайо, который снова махал мимо мяча и допускал много брака и небрежности в передачах.

Выпадали и Газинский со Сперцяном. Юра вообще не в лучшей форме, он снова сильно опаздывает в движениях и принятии решений на поле, а Сперцян попросту молод и теряется в командной игре, хотя на его позиции требуются обострение и созидание. Вообще, очень точную формулировку «Краснодару» дал Герман Ткаченко в интервью «Спорт-Экспрессу»: это топ-команда, но только в сильнейшем составе. Даже огрехи Кайо не столь заметны, когда вокруг все лидеры. Но и у этого эксперимента будет логичный конец. Однажды руководству клуба и тренерскому штабу надоест иметь центрального защитника с таким беспрецедентным уровнем ненадежности. Однажды они зададутся вопросом, почему в команде столько травм и что нужно поменять в системе тренировок и лечения.

Ну а пока «Краснодар» тонет в своих проблемах и серьезно отстает от лидирующей группы. 9 очков — уже приличный гандикап. Учитывая график и травмы, в осенней части не приходится рассчитывать на то, что команда вернется в гонку хотя бы за место в двойке. Ну и приоритет сейчас — все же достойно выглядеть в Лиге чемпионов. Уже послезавтра — гостевой матч с «Севильей». На очки там рассчитывать не приходится, но и получить очередные 0:4 будет перебором. У команды сейчас и так три поражения подряд с разницей мячей 1:9.

Оригинал

Лига чемпионов Мурад Мусаев ФК «Краснодар» Футбол

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«Краснодар» тонет в своих проблемах и серьезно отстает от лидирующей группы»
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