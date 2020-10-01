«Один из важнейших факторов победы — прагматичный подход к сопернику. Феррейра понимал, что пропускать дома нельзя, а потому ПАОК не стал лезть вперед большими силами. План был прост — забрасывать на фланги, изматывать "Краснодар" и ждать ошибок. Но "Краснодар" редко ошибался на своей половине, сохранял спокойствие при переходе из обороны в атаку и сам не забывал идти вперед, чтобы соперник продолжал бояться контрвыпадов». Аналитик Артур Каратай — подробно о матче, победа в котором стала исторической для «быков».

— Вчера болельщики «Краснодара» могли испытать почти весь спектр эмоций. И всё за каких-то два часа. Но на выходе — тот самый смайлик, которым Сергей Галицкий озарил твиттер уже глубокой ночью. Перевожу: мы все были на нервах, но сейчас довольны с улыбкой до ушей. Клубу нужен был прогресс в развитии, и сейчас он достигнут. Групповой этап Лиги чемпионов — определенная веха, как ни крути. И конечно, скоро на жеребьевке мы будем разрываться между желанием посмотреть самых крутых грандов и стремлением пройти в евровесну. Кто-то захочет в группу «Реал», «Манчестер Сити» и «Марсель», а другие будут болеть за «Порту», «Аякс» и «Ференцварош». Выбирайте, друзья! Приятный головняк.

А ведь могло его и не быть. Греческие коллеги выведали, что в Салоники не прилетел Ольссон. Окончательно стало ясно, что не сыграет Вандерсон. Были опасения насчет Петрова, Кайо и Берга. Я даже врать не буду: мне с такими раскладами ПАОК виделся фаворитом. Со времен появления коронавируса «Краснодар» в гостях особо и не блистал. А тут — усталость после сочинского огорода, травмы и соперник, который дома недавно перегрыз глотку «Бенфике» и «Бешикташу». Сейчас самое время похвалить Мусаева, ибо он те матчи смотрел внимательно и сделал правильные выводы.

Один из важнейших факторов победы — прагматичный подход к сопернику. Феррейра понимал, что пропускать дома нельзя, а потому ПАОК не стал лезть вперед большими силами. Греки снова вышли без центрфорварда и сделали упор на скорость. План был прост — забрасывать на фланги, изматывать «Краснодар» и ждать ошибок. А когда соперник устанет, выпускать центрфорварда и давить, давить, давить. Но «Краснодар» редко ошибался на своей половине, сохранял спокойствие при переходе из обороны в атаку и сам не забывал идти вперед, чтобы соперник продолжал бояться контрвыпадов. Первый тайм — типичные шахматы. Было несколько эмоциональных всплесков и карточек. Честно говоря, когда подряд повисли на «горчичниках» Вильена и Кайо, стало немного не по себе.

Ключевой отрезок матча стартовал на исходе часа. Феррейра выпустил Ваге и Чолака, ПАОК усилил давление, но Мусаев ответил великолепной заменой Уткина на Смольникова. Именно она решила для «Краснодара» сразу несколько локальных задач: во-первых, Игорь помог Петрову сдерживать подключения Яннулиса, а во-вторых, его скорость позволила немного нивелировать усталость команды и вернуть контригру как раз тогда, когда ПАОК стал весьма конкретно запирать «быков» на их половине. Так в итоге автогол Михайлидиса и случился. Да, без везения не обошлось, но удача любит подготовленных.