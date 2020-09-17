«Дьявол в деталях»

«Неизбежные затраты при работе на фондовом рынке — налоги. Многие в порыве торгового энтузиазма упускают их из виду, и совершенно напрасно: задуманная вами прибыльность сделки не в последнюю очередь зависит от 13%-ного налога на доходы физических лиц, который брокер удержит и переведет налоговой службе». Левон Акопов подробно объясняет, что делать с налогами при вложении денег.

— Предлагаю немного отложить активные обсуждения инструментов и механизмов инвестирования и разобраться с «себестоимостью» процесса.

Неизбежные затраты при работе на фондовом рынке — налоги. Многие в порыве торгового энтузиазма упускают их из виду, и совершенно напрасно: задуманная вами прибыльность сделки не в последнюю очередь зависит от 13%-ного налога на доходы физических лиц, который брокер удержит и переведет налоговой службе.

С российскими ценными бумагами и брокерами, зарегистрированными на территории страны, ситуация довольно простая и понятная. 13% с любого вашего дохода переходит в пользу государства.

C иностранными брокерами и бумагами ситуация не такая простая и понятная. Всё зависит от того, является ли брокер иностранной компанией или нет. В первом случае он не является в рамках российского налогового законодательства налоговым агентом, поэтому инвестор самостоятельно готовит и сдает декларацию. Это сложный процесс, мало кто работает с иностранными брокерами.

Большинство инвесторов работает с российскими брокерами, которые самостоятельно производят расчет налога и сдачу отчетности, потому что выступают в роли налогового агента по НДФЛ.

Необходимо только разобраться с налогообложением дивидендов. Получение их от источников за пределами РФ регулируется подп. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ, ст. 214 НК РФ, ст. 232 НК РФ: сумма налога определяется налогоплательщиком — резидентом РФ самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 13 %. Налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами России, вправе уменьшить сумму налога в РФ на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода. Это возможно только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

Очень важно разобраться, какие компании, с каким статусом и какую налоговую ставку платят. Например, некоторые компании имеют структуру не корпорации, а Limited Partnership. Они не платят корпоративный налог и выплачивают не дивиденды, а распределяют прибыль (distributions). Эти выплаты могут облагаться налогом до 37%! Поэтому, если в названии компании вы видите LP и MLP, знайте: у них в разы выше ставка налога на выплаты, чем у обычных корпораций. То же относится и к фондам недвижимости (REITs), и к американская депозитарным распискам (ADR). Это важно учитывать при выборе активов для инвестиций.

Большинство акций американских компаний применяют к дивидендам ставку 10%, но «дьявол в деталях»: взимать налог по льготной ставке имеют право лишь брокеры/банки, которым Налоговое управление США (IRS) предоставило статус «квалифицированного посредника» (Qualified Intermediary — QI), все остальные должны применять максимальную ставку в 30%.

Таким образом, первый вопрос к брокеру (российскому или иностранному) должен быть о наличии у него этого статуса. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, налоговая ставка на дивиденды составляет 13%, то есть инвестору следует доплатить 3% уже в российский бюджет.

Как рассчитать налог?

— Пересчитайте сумму дохода в рубли по курсу ЦБ на дату зачисления средств на брокерский или банковский счет.

— Посчитайте 13% от суммы дохода, округлите до целого рубля, менее 50 копеек отбросьте. Например, 1 рубль 49 копеек округляются до 1 рубля, а 1 рубль 50 копеек — до 2 рублей.

— Пересчитайте сумму удержанного налога в рубли по курсу ЦБ на дату уплаты налога за рубежом. Сумму округлите до целого рубля.

— Рассчитайте сумму, которую нужно доплатить в России.

Как отразить это в декларации? Налоговую декларацию можно заполнять через интернет в личном кабинете налогоплательщика или воспользоваться офлайн- (программа «Декларация») или онлайн-сервисом (ndflka.ru).

В личном кабинете налогоплательщика, когда система предложит выбрать доходы, о которых вы хотите заявить в декларации, нужно отметить галочкой пункт «Доходы от источников за пределами Российской Федерации». Источник выплаты — эмитент.

Вид дохода — 1010 — дивиденды. По иностранным акциям вычет не применяется, так и выбирайте: «не предоставлять вычет».

После этого отправьте декларацию, нажав на кнопку «Подтвердить и отправить». Налог на основании декларации нужно будет заплатить не позднее 15 июля.