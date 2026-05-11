На смену жаре придут ливни: подробный прогноз погоды в Краснодарском крае на начало недели

Синоптики рассказали о резкой смене погоды на Кубани в начале недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани с понедельника по среду, с 11 по 13 мая, ожидается переменная облачность. В регионе прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20–22 м/с.



Температура воздуха ночью составит 8–13 °C, днем — 21–26 °C. В горах ночью — 5–10 °C, а днем — 9–14 °C. На Черноморском побережье ночью — 9–14 °C, днем — 17–22 °C.

В Краснодаре в понедельник, вторник и среду ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит 14–16 °C, а днем потеплеет до 24–25 °C. Напомним, что в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды. По данным синоптиков, могут переполниться реки в юго-восточной части региона. В северо-западных и юго-западных районах ожидается высокая пожароопасность, а в горах Сочи выше 1500 метров будет лавиноопасно.