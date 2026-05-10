В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррора «Обсессия» Карри Баркера

В центре истории — скромный сотрудник музыкального магазина Беар. Он безнадежно влюблен в свою коллегу и подругу детства Никки. Девушка собирается уволиться и уехать — возможно, навсегда.

Критик Кира Кац анонсировала на 12 мая показ хоррора «Разговор» режиссера Карри Баркера. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В отчаянии Беар покупает в магазине эзотерики таинственный артефакт. Его нужно сломать, тогда сокровенное желание исполнится. Беар загадывает, чтобы Никки полюбила его больше всех на свете. Желание исполняется. Девушка действительно влюбляется в героя. Но это совсем не та любовь, о которой он мечтал. Девушка становится одержимой им.

Путь Карри Баркера в кино начался на YouTube, где он вместе с Купером Томлинсоном развивал скетч-комедийный канал That's a bad Idea . В 2024 году он снял за 800 долларов хоррор Milk & Serial, который стал вирусным, набрав больше 2 млн просмотров.

Успех этого короткого метра привел его к заключению контракта с United Talent Agency. Всего через год Баркер представил «Обсессию» в Торонто, где фильм имел оглушительный успех.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 12 мая в 19:30. Стоимость билетов — 600 рублей.