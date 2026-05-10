Ливни с грозами и градом. В Краснодарском крае с вечера 10 мая ожидается ухудшение погоды

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Непогода будет терзать Краснодарский край до конца суток 12 мая

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что 10 мая с 15:00 и до 12 мая включительно на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. В регионе дуйствует штормовое предупреждение.

Ухудшение погоды не затронет Сочи и Сириус.

Река Кубань вышла из берегов:

Уточняется, что могут переполниться реки в юго-восточной части региона. Кроме того, в северо-западных и юго-западных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

На территории Сочи в горах выше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае запретили ездить на машинах по лесам. За нарушение правил жителям региона грозит административный штраф.

