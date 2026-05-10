Пластик, гниющие овощи и тлеющий мусор. Жители поселка Индустриальный бьют тревогу из-за незаконной свалки

По ее словам, на этом участке складируют различные отходы. Проезжая часть в районе свалки буквально завалена измельченным пластиком, который разносится ветром по округе.

8 мая в чате Муниципального центра управления Краснодара появилось сообщение от жительницу поселка Индустриальный. Женщина пожаловалась, что на пересечении улиц Багратионовской и Кизиловой образовалась незаконная свалка.

Кроме того, туда регулярно привозят просроченную продукцию из магазинов: под открытым небом гниют овощи, фрукты и другие продукты питания, распространяя зловоние и привлекая грызунов и птиц.

Женщина заявила, что местные жители неоднократно обращались в различные контролирующие и надзорные инстанции. Однако никакой реакции на их жалобы не последовало. Ситуация остается без изменений: дорога по-прежнему завалена мусором, а 8 мая отходы начали тлеть, создавая угрозу возгорания.

На момент публикации новости в чате МЦУ Краснодара женщине ничего не ответили.