Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на юге России. В Краснодаре, Сочи и Геленджике задержки рейсов есть, но они минимальны

Управление воздушным движением на юге России осуществляется без ограничений

Предыстория. 8 мая беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Закрылись все аэропорты юга.



Сначала в Росавиации заявили, что полеты приостановлены до 23:59 11 мая. Позже стало известно, аэропорты юга России планируют возобновить работу 8 мая после 15:00.

10 мая Министество транспорта сообщило, что авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений. В 09:00 отменены все НОТАМы.

Авиакомпании 9 мая выполнили 441 рейс на юг. По состоянию на 08:30 10 мая план регулярных перевозок включает 277 рейсов (63,8 тыс. пассажиров).

К 10:20 10 мая выполнено 83 рейса, перевезено 11 тыс. пассажиров.