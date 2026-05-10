Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на юге России. В Краснодаре, Сочи и Геленджике задержки рейсов есть, но они минимальны
Управление воздушным движением на юге России осуществляется без ограничений
Предыстория. 8 мая беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Закрылись все аэропорты юга.
Сначала в Росавиации заявили, что полеты приостановлены до 23:59 11 мая. Позже стало известно, аэропорты юга России планируют возобновить работу 8 мая после 15:00.
10 мая Министество транспорта сообщило, что авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений. В 09:00 отменены все НОТАМы.
Авиакомпании 9 мая выполнили 441 рейс на юг. По состоянию на 08:30 10 мая план регулярных перевозок включает 277 рейсов (63,8 тыс. пассажиров).
К 10:20 10 мая выполнено 83 рейса, перевезено 11 тыс. пассажиров.
По днным на 14:00, в аэропорту Сочи задерживаются на вылет и прилет 24 внутренних и международных рейса. В Краснодаре зафиксированы изменения в расписании 12 рейсов, в Геленджике — всего одного.
Для сравнения, 7 мая в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживались больше 100 рейсов на вылет и прилет.
Как писали Юга.ру, РЖД назначили 17 дополнительных поездов на юге, чтобы перевезти пассажиров, застрявших из-за ограничения авиасообщения.