Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на юге России. В Краснодаре, Сочи и Геленджике задержки рейсов есть, но они минимальны

  © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Управление воздушным движением на юге России осуществляется без ограничений

Предыстория. 8 мая беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Закрылись все аэропорты юга. 

Сначала в Росавиации заявили, что полеты приостановлены до 23:59 11 мая. Позже стало известно, аэропорты юга России планируют возобновить работу 8 мая после 15:00.

10 мая Министество транспорта сообщило, что авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений. В 09:00 отменены все НОТАМы.

Авиакомпании 9 мая выполнили 441 рейс на юг. По состоянию на 08:30 10 мая план регулярных перевозок включает 277 рейсов (63,8 тыс. пассажиров).

К 10:20 10 мая выполнено 83 рейса, перевезено 11 тыс. пассажиров.

По днным на 14:00, в аэропорту Сочи задерживаются на вылет и прилет 24 внутренних и международных рейса. В Краснодаре зафиксированы изменения в расписании 12 рейсов, в Геленджике — всего одного.

Для сравнения, 7 мая в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика задерживались больше 100 рейсов на вылет и прилет.

Как писали Юга.ру, РЖД назначили 17 дополнительных поездов на юге, чтобы перевезти пассажиров, застрявших из-за ограничения авиасообщения.

Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на юге России. В Краснодаре, Сочи и Геленджике задержки рейсов есть, но они минимальны
