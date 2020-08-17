«Трансферные слухи вокруг "Краснодара" будут только усиливаться»

— Рано радовались, хлопцы. Рано. Вчера в Черкизове мы увидели практически все те проблемы, о которых говорили после рестарта. Стало быть, они никуда не делись, просто не было соперника, который бы их вскрыл. Мурад Мусаев выставил тот же состав, что и в Уфе. И отчасти это было проблемой, ведь скамейка снова оказалась практически пуста. Шапи сейчас игру не усиливает, а рассчитывать на молодежь в матчах с прямыми конкурентами было наивно.

Хотя в первом тайме все выглядело неплохо. «Краснодар» взял мяч под контроль, хорошо двигался и искал варианты обострения в финальной трети. Здесь бы забить — и тогда «Локомотиву» пришлось бы вытягиваться вперед и оголять зоны. Хорошие моменты до перерыва были у Уткина и Ольссона, а в одном из эпизодов Левников пошел смотреть на экран после контакта Чорлуки с Бергом. Я склонен согласиться с решением арбитра не ставить пенальти, плотность контакта недостаточна для того, чтобы форвард рухнул на газон, многочисленные повторы дают основания считать, что, скорее, швед сам искал эту «точку». Благодатная для нападающего хитрость, но она не сработала.

А перед самым перерывом исполнил Леша Миранчук. После заурядного навеса с фланга он очень ловко обработал мяч и вторым касанием отправил его мимо Сафонова. Топ-уровень в завершении, опекавшего его Кайо тут и винить не за что. Однако я все равно буду ругать бразильца. У него в первом тайме было самое большое число потерь и обрезок. Неудивительно, что именно его игроки «Локо» прессинговали наиболее охотно — видимо, это была установка Николича. Кайо прекрасен в отборе, но с таким уровнем брака ему вообще нечего делать в центре обороны, особенно в матчах с сильными соперниками.