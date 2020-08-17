«Трансферные слухи вокруг "Краснодара" будут только усиливаться»

«Само по себе одно поражение не катастрофа, но «Краснодару» стоит задуматься, готова ли команда одним составом играть два раза в неделю». Аналитик Артур Каратай — о проигрыше «Краснодара» «Локомотиву» 15 августа.
— Рано радовались, хлопцы. Рано. Вчера в Черкизове мы увидели практически все те проблемы, о которых говорили после рестарта. Стало быть, они никуда не делись, просто не было соперника, который бы их вскрыл. Мурад Мусаев выставил тот же состав, что и в Уфе. И отчасти это было проблемой, ведь скамейка снова оказалась практически пуста. Шапи сейчас игру не усиливает, а рассчитывать на молодежь в матчах с прямыми конкурентами было наивно.
Хотя в первом тайме все выглядело неплохо. «Краснодар» взял мяч под контроль, хорошо двигался и искал варианты обострения в финальной трети. Здесь бы забить — и тогда «Локомотиву» пришлось бы вытягиваться вперед и оголять зоны. Хорошие моменты до перерыва были у Уткина и Ольссона, а в одном из эпизодов Левников пошел смотреть на экран после контакта Чорлуки с Бергом. Я склонен согласиться с решением арбитра не ставить пенальти, плотность контакта недостаточна для того, чтобы форвард рухнул на газон, многочисленные повторы дают основания считать, что, скорее, швед сам искал эту «точку». Благодатная для нападающего хитрость, но она не сработала.
А перед самым перерывом исполнил Леша Миранчук. После заурядного навеса с фланга он очень ловко обработал мяч и вторым касанием отправил его мимо Сафонова. Топ-уровень в завершении, опекавшего его Кайо тут и винить не за что. Однако я все равно буду ругать бразильца. У него в первом тайме было самое большое число потерь и обрезок. Неудивительно, что именно его игроки «Локо» прессинговали наиболее охотно — видимо, это была установка Николича. Кайо прекрасен в отборе, но с таким уровнем брака ему вообще нечего делать в центре обороны, особенно в матчах с сильными соперниками.
А после перерыва «Краснодар» практически сразу встал мертвым грузом. Пропало движение, пропала резкость в отборе, и стало ясно, что с «физикой» никаких глобальных улучшений нет. А чего стоит техническая оснащенность без необходимых кондиций, мы отлично оценили в матче «Барселона» — «Бавария». Характерно, что второй тайм «Краснодар» по владению мячом проиграл, хотя команде надо было отыгрываться. А проиграл потому, что не было прессинга и ресурсов усиления игры. Тот же Николич вовремя делал замены и освежал нужные позиции, чтобы команда не теряла в динамике.
Само по себе одно поражение не катастрофа (хотя проигрыш прямому конкуренту может сказаться в конце сезона), но сейчас «Краснодару» стоит задуматься о том, готова ли команда одним составом играть два раза в неделю. И опять же, клуб продолжает молчать по поводу сроков возвращения в строй Классона, Ари, Стоцкого, Вильены. А учитывая игру Кайо, нужно ждать и Спайича. Но и этого мало для полноценной скамейки, поэтому я бы поставил на то, что трансферные слухи вокруг «Краснодара» будут только усиливаться.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
МненияВсе мнения
Статьи ПартнерскийПочему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?
Интервью с Виталием Вороновым
Статьи ПартнерскийОтбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми
О чем говорили на партсъезде «Новых людей»