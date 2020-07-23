«Сейчас мы живем, как в "Интерстелларе"»

— Говорят, запоминается последнее. «Краснодар» изыскал внутренние резервы и сохранил третье место. Не то чтобы очередная бронза и квалификация к Лиге чемпионов были очень желанны, но, учитывая состояние команды после рестарта, и на том спасибо. Могло и бронзы, кстати, не быть, «Ахмат» пусть и приехал без мотивации, но там же Шалимов, да и когда чужая расслабленность мешала «быкам» создавать себе проблемы на ровном месте? Вот именно, никогда. Но в итоге вчера случился прощальный концерт самого длинного сезона в истории.

Впрочем, пусть вас итоговые 4:0 не вводят в заблуждение. Начали сонно, двигались плохо, но, когда Адамов спас команду после выхода Бериши, дело пошло куда веселее. И конечно, команде повезло, что перед перерывом Бериша в голевой атаке залез в офсайд. Затейниками впереди были Берг и Ольссон. Маркус вообще в итоге набрал хоккейные 2+2 и в очередной раз доказал, что является образцом отношения к делу. Ну серьезно, мужику 33 года, он уже все доказал, контракт новый получил — а носится по передней линии, прессингует, в отборе участвует, да еще и прямые функции выполняет. Ольссон — такая же зажигалка в полузащите. Резко задвигаться и маневрировать — его любимый маневр. Он будто медлителен с мячом, а потом резко взрывается и создает численный перевес.