«Сейчас мы живем, как в "Интерстелларе"»

«Гарантированно в "Краснодаре" остаются Берг, Ольссон, Кабелла, Кайо, Вильена и Вандерсон. Точно уходят Фьолусон и Ману Фернандеш. А вот судьба Спайича, Классона, Рамиреса остается неясной». Аналитик Артур Каратай рассуждает о «прощальном концерте самого длинного сезона в истории».
— Говорят, запоминается последнее. «Краснодар» изыскал внутренние резервы и сохранил третье место. Не то чтобы очередная бронза и квалификация к Лиге чемпионов были очень желанны, но, учитывая состояние команды после рестарта, и на том спасибо. Могло и бронзы, кстати, не быть, «Ахмат» пусть и приехал без мотивации, но там же Шалимов, да и когда чужая расслабленность мешала «быкам» создавать себе проблемы на ровном месте? Вот именно, никогда. Но в итоге вчера случился прощальный концерт самого длинного сезона в истории.
Впрочем, пусть вас итоговые 4:0 не вводят в заблуждение. Начали сонно, двигались плохо, но, когда Адамов спас команду после выхода Бериши, дело пошло куда веселее. И конечно, команде повезло, что перед перерывом Бериша в голевой атаке залез в офсайд. Затейниками впереди были Берг и Ольссон. Маркус вообще в итоге набрал хоккейные 2+2 и в очередной раз доказал, что является образцом отношения к делу. Ну серьезно, мужику 33 года, он уже все доказал, контракт новый получил — а носится по передней линии, прессингует, в отборе участвует, да еще и прямые функции выполняет. Ольссон — такая же зажигалка в полузащите. Резко задвигаться и маневрировать — его любимый маневр. Он будто медлителен с мячом, а потом резко взрывается и создает численный перевес.
А вот Кабелла — совсем другая порода. Если шведы, скорее, бойцовые собаки, то Реми — элегантный французский кот с бокалом шабли. Он любит и умеет работать с мячом, на таких игроков всегда охотно идет зритель. Его вчерашний парашют — это топ-уровень исполнительского мастерства. Наберет лучшую форму — атака «Краснодара» будет еще более вариативной. Конечно, после рестарта было упущено очень многое, свои ошибки после матча признал и Мусаев. Поэтому вчерашний матч — это, скорее, глоток оптимизма перед следующим сезоном, который начнется уже через несколько недель.
По этой причине сейчас мы живем, как в «Интерстелларе», — на этой планете день ощущается как неделя. Лиге нужно быстро определять состав участников, верстать календарь, а клубам — быстро заниматься трансферами и избавляться от лишних легионеров. По текущей ситуации гарантированно в «Краснодаре» остаются Берг, Ольссон, Кабелла, Кайо, Вильена и Вандерсон. Точно уходят Фьолусон и Ману Фернандеш. А вот судьба Спайича, Классона, Рамиреса остается неясной. В команде может остаться всего лишь восемь легионеров, при этом клуб наверняка ведет работу по новичкам. Стало быть, многое будет зависеть от вердикта врачей по Классону и Спайичу, а также от уровня заинтересованности со стороны других клубов.
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Аналитик Артур Каратай о победе «Краснодара» над «Ахматом»