«Краснодар» оброс репутацией талантливого школьника, который поражал всех в начальных классах красивыми сочинениями и потом завалил ЕГЭ по русскому языку». Аналитик Артур Каратай — о домашнем матче «быков», прошедшем 5 июля.

Все-таки ничто в этой солнечной системе не заменит удовольствия от живого футбола. Не помешали ни адская июльская духота, ни дотошные стюарды, с усердием церберов следившие за масками и перчатками на зрителях. Конечно, дистанция соблюдалась неидеально, но нам всем приходится учиться жить в новых условиях, так что нет смысла жаловаться. А вот как в концовке матча на трибуны пробрались питерские фанаты, умудрившиеся еще и в кучу столпиться, — для меня загадка. Особенно учитывая, что лотерея проводилась только среди владельцев абонементов.

О самой игре можно сказать многое, но в итоге давайте с грустной улыбкой признаем, это был типичный «Краснодар». Вот сравним голы забитые и пропущенные. Сначала позиционная атака со вторым темпом, потом — шикарная контратака с классным обводящим ударом. И были отрезки, когда «быки» попросту возили питерцев мордой о газон — с переводом игры с фланга на фланг, с постоянной сменой позиции Ольссона, с подключениями крайних защитников: любо-дорого смотреть!