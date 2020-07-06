«Краснодар» оброс репутацией талантливого школьника, который поражал всех в начальных классах красивыми сочинениями и потом завалил ЕГЭ по русскому языку». Аналитик Артур Каратай — о домашнем матче «быков», прошедшем 5 июля.
Все-таки ничто в этой солнечной системе не заменит удовольствия от живого футбола. Не помешали ни адская июльская духота, ни дотошные стюарды, с усердием церберов следившие за масками и перчатками на зрителях. Конечно, дистанция соблюдалась неидеально, но нам всем приходится учиться жить в новых условиях, так что нет смысла жаловаться. А вот как в концовке матча на трибуны пробрались питерские фанаты, умудрившиеся еще и в кучу столпиться, — для меня загадка. Особенно учитывая, что лотерея проводилась только среди владельцев абонементов.
О самой игре можно сказать многое, но в итоге давайте с грустной улыбкой признаем, это был типичный «Краснодар». Вот сравним голы забитые и пропущенные. Сначала позиционная атака со вторым темпом, потом — шикарная контратака с классным обводящим ударом. И были отрезки, когда «быки» попросту возили питерцев мордой о газон — с переводом игры с фланга на фланг, с постоянной сменой позиции Ольссона, с подключениями крайних защитников: любо-дорого смотреть!
А теперь пропущенные голы. Жуткий привоз Газинского, подобного которому и в академии себе никто, наверное, уже не позволяет! Забивал ли Азмун по правилам — уже другой вопрос. Потом неоднозначный пенальти за игру рукой Вильены (и это после незабитой «точки» Вандерсона). Затем куча отскоков в своей штрафной сразу после второго гола Уткина, там и двух минут не прошло! И, наконец, простая скидка головой за спину защитникам. И все, гуляй, Питер!
Я сейчас не беру в расчет, что «Краснодар» снова подустал после 60-й минуты. Это нормально после длинной паузы, да и движение в концовке благодаря вышедшим на замену было неплохое. Речь о другом: практически при каждом тренере команда на регулярной основе теряет в нужный момент собранность и концентрацию. И обычно это происходит в конце чемпионата. «Краснодар» оброс репутацией талантливого школьника, который поражал всех в начальных классах красивыми сочинениями и потом завалил ЕГЭ по русскому языку.
Впрочем, сейчас с турнирной точки зрения ничего страшного еще не произошло. По потерянным очкам «Краснодар» отстает от «Локо» на полтора очка (учитывая личные встречи), а у москвичей впереди дерби со «Спартаком» и ЦСКА плюс домашний матч с «Уфой», которая автобусы ставит не хуже «Хетафе» Бордоласа. У самого «Краснодара» при этом остались игры с «Уралом», «Рубином», «Ахматом», «Динамо» и «Крыльями». В теории, это не самые мотивированные соперники с точки зрения задач на сезон. Хотя «Динамо» потенциально может запрыгнуть в еврокубки, если кубок выиграет «Зенит». А «Крылья» начнут волноваться о вылете, только если «Химки» согласятся на участие в РПЛ.
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