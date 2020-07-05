«Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России

Игра 26-го тура чемпионата России прошла на стадионе «быков» и завершилась победой гостей со счетом 2:4. У хозяев дубль оформил 20-летний воспитанник клубной Академии Даниил Уткин (29-я и 50-я минута). В составе гостей голы забили Сердар Азмун (5 и 52) и Алексей Сутормин (72), а Артем Дзюба на 46-й минуте реализовал пенальти. В середине игры у черно-зеленых был шанс выйти вперед, но на 41-й минуте Вандерсон не смог забил 11-метровый.

Отметим, что во время поединка в Краснодаре был штиль и жара — 28-29 °С.

С трибун краснодарского «колизея» за игрой наблюдали 3 тыс. 518 болельщиков. Напрмним, во время пандемии заполняемость мест на стадионах не должна превышать 10%.