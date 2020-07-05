«Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России
Футбольный клуб «Краснодар» 5 июля провел домашний матч против лидера Российской премьер-лиги питерского «Зенита»
Игра 26-го тура чемпионата России прошла на стадионе «быков» и завершилась победой гостей со счетом 2:4. У хозяев дубль оформил 20-летний воспитанник клубной Академии Даниил Уткин (29-я и 50-я минута). В составе гостей голы забили Сердар Азмун (5 и 52) и Алексей Сутормин (72), а Артем Дзюба на 46-й минуте реализовал пенальти. В середине игры у черно-зеленых был шанс выйти вперед, но на 41-й минуте Вандерсон не смог забил 11-метровый.
Отметим, что во время поединка в Краснодаре был штиль и жара — 28-29 °С.
С трибун краснодарского «колизея» за игрой наблюдали 3 тыс. 518 болельщиков. Напрмним, во время пандемии заполняемость мест на стадионах не должна превышать 10%.
После этого матча «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство: питерцы набрали 62 очка и стали недосягаемы для ближайшего соперника — «Локомотива», в активе которого 49 очков. На третьем месте с 45 очками идет команда Мурада Мусаева. Четвертую и пятую строчку занимают «Ростов» и ЦСКА, набравшие по 43 очка.
Так, сине-бело-голубые оформили самое быстрое чемпионство в Преьмер-лиге, за четыре тура до конца сезона, что ранее никому не удавалось сделать. Как отметил RT, предыдущий рекорд в РПЛ составлял три тура: такого результата петербуржцы добились в 2012 и 2019 годах. Кроме того, за три тура до конца чемпионата победителями становились «Рубин» (2008) и «Спартак» (2017).
Чемпионы! ✨ pic.twitter.com/V05XIXsNCb— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
В 27-м туре «Зенит» 8 июля сыграет в гостях у «Сочи», а на следующий день «Краснодар» 9 июля в Казани проведет матч с «Рубином».
Напомним, этот матч для «горожан» стал вторым после перерыва в чемпионате из-за пандемии коронавируса. В предыдущем поединке «быки» в южном дерби встречались с «Ростовом», поединок завершился боевой ничьей.