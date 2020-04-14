Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко рассуждает о том, как сохранить хорошие отношения со своим автомобилем, собственное здоровье и безопасный микроклимат в условиях распространения коронавируса. — В условиях самоизоляции личный транспорт является чуть ли не самым безопасным не только средством передвижения, но и местом в принципе. Однако и он не исключает возможности переноса вируса. Советами и рекомендациями по использованию личного автомобиля во время карантина интернет богат, впрочем, советы эти зачастую противоречивы. «Специалистов» в области противодействия вирусу в мире за последние пару месяцев стало ну очень уж много, постараюсь не встать в их ряд, как бы ни хотелось. Как дезинфицировать свой автомобиль? Сразу оговорюсь: речь не о том глубоком обеззараживании, которое осуществляют на специальных дезбарьерах. Это скорее «домашний» вариант, но, по мнению, например, московского ЦОДД (Центр организации дорожного движения), так можно свести возможность переноса вируса к минимуму.

Главными точками контакта, а значит, и необходимости обработки в автомобиле являются: ручки дверей, рулевое колесо, селектор переключения передач и кнопки мультимедийной системы. Для обработки подойдет обычный антисептик. Но появились и лайфхаки: например, некоторые водители стали клеить на ручки монтажный скотч, который легко заменить хоть несколько раз в день. Оправданы такие меры или нет, сказать без оценки специалиста сложно, но какая-то доля логики, возможно, тут и есть. Но клеить скотч в перчатках — сродни приключениям из казематов «Форта Боярд».

Помимо вышеперечисленного стоит уделять внимание крышке багажного отделения — в том месте, где руки касаются кузова автомобиля. Что касается ношения маски, то есть общие рекомендации Роспотребнадзора, которых стоит придерживаться. Тут же может возникнуть вопрос, надевать маску в личном автомобиле или нет. Ответ достаточно прост. Одноразовая маска еще при использовании в машине бессмысленно выйдет из строя, а многоразовая станет влажной от дыхания и тоже потеряет свои барьерные свойства. По сути, вы никого от себя не защищаете в данный момент и ни от кого не защищаетесь. Но если вы планируете в личном автомобиле контактировать (перевозить) людей, которые не проживают с вами в одном помещении и не общаются с вами в период изоляции, то лучше соблюдать правила гигиены: надеть маску самому и попросить сделать это пассажиров, так как соблюдать безопасное расстояние в автомобиле практически невозможно. Но также стоит помнить, что маска сама по себе не панацея. Если не соблюдать иные меры гигиены, она бесполезна. Маска не должна быть влажной, а носить ее более двух часов и вовсе опасно. Об этом рассказала Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России.

Что касается авто, выше перечислены основные и, если можно так сказать, обязательные меры предосторожности при использовании личного транспорта в условиях самоизоляции и карантина. В идеале лучше оставаться дома, пока режимы ограничения передвижения, какими бы они ни были, не будут сняты российскими специалистами в области вирусологии и органами государственного управления.