Сооснователь проектов «Голос Города» и AskinChat Артем Миронов размышляет о том, по каким причинам господдержки сейчас лучше не ждать, и предлагает пару выводов, которые стоит вынести бизнесменам из очередного кризиса. — Истерика — наш главный враг. Практически любой человек, а особенно предприниматель, реагирует на эту фразу как на очередную реплику Капитана Очевидности. Справедливо. Но самое забавное, что такая реакция не означает, что мысль принимается на свой счет. На прямой вопрос «А чего ты хочешь?» у многих есть ответ, но, как правило, он тоже цитирует Капитана — денег! Вот так просто, все хотят денег. Раз я пострадал не по своей вине — дайте денег. Естественным продолжением этой мысли выглядят различные советы и требования к властям, программные заявления политиков — разница мнений лишь в том, сколько и кому нужно раздать. Пирог для дележки — это наш Фонд национального благосостояния (ФНБ). Там сейчас 8 трлн рублей. При прямом распределении на все 140 млн граждан России каждому достанется примерно 57 тыс. рублей. Применим прогнозный коэффициент инфляции при одномоментном выбросе этой ликвидности на рынок — и получим доллар по 90 рублей и реальную ценность этой суммы около $630 (пусть поправят меня экономисты в цифрах, но это не изменит сути). Кто-то на эту математику скажет: «Тоже помощь — давайте», кто-то возмутится: «Какие 57 тыс. на человека? Моему бизнесу нужна помощь в 5 млн!». Кто-то скромно промолчит, осознав ничтожность нашего ФНБ для такой ситуации. Мой вывод: у нас нет денег для спасения экономики до состояния «как будто ничего не случилось, никакого коронавируса не было». И именно это наша новая реальность — жизнь изменится, для большинства материальное положение ухудшится, вопрос лишь как сильно и на какой период времени.

Я уверен, что наименьшее потрясение и скорейший выход из кризиса ждет тех, кто осознает фактическое положение дел без эмоций. Так поступили мы в «Голос Города», высушив все постоянные расходы, которые могли. На сегодня у нас остались лишь зарплаты нескольких сотрудников, деньги на выплаты зарезервированы на несколько месяцев. Кто-то скажет, что нам повезло, ведь наш бизнес оказался не обременен тяжелыми гирями аренды и зарплатой пары тысяч человек. И будет прав. Но это не везение, а расчет. В своей жизни я попадал с несколькими бизнесами. Они умирали у меня на глазах по разным причинам. Я страдал, пытался спасти «свое детище», спасти ради какой-то большой цели… Муки длились, убытки копились, а заканчивалось все всегда одинаково. Эмоции в бизнесе — дорогое удовольствие. Какой вывод я для себя вынес? Первое: фиксировать убытки, как только понял, что ситуация вышла из-под контроля, и не копить их в надежде, что завтрашний день будет лучше вчерашнего. Такая необоснованная вера в лучшее — своего рода пандемия предпринимателей, и косит она жестоко. Второе: я твердо решил, что больше бизнеса с высокими постоянными издержками у меня не будет.

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Так что везение при близком рассмотрении оказывается просчитанной стратегией. Я к ней пришел через потери, но это можно вынести и из хорошего вебинара. Второе наверняка дешевле многих миллионов, которые я заплатил за опыт. А кому-то придется пройти этот урок в условиях нынешнего кризиса. Как бы то ни было, многие пройдут через это и станут сильнее, еще больше людей сломаются и, сказав себе «бизнес — не мое», пополнят ряды сотрудников по найму или самозанятых. И это не просто нормально, это прекрасно и полезно. Входя в бизнес, нужно быть готовым терять. Теряя, нужно честно отвечать на вопрос «что это для меня значит» и решать следующий шаг. И не рассчитывать на безусловную поддержку, что кто-то оплатит ваши решения. Нет, капиталисты всегда оплачивают свои решения сами. Признавая невозможность господдержки в ожидаемых масштабах, для существенной помощи гражданам и бизнесу, надо оговориться, что мы имеем в виду конкретно нашу ситуацию: в нашей стране, с нашим ФНБ и правительством. Но стоит спросить себя: «А почему мы оказались в такой ситуации с таким правительством и ФНБ?» Экономические возможности страны отражают реальную, а не декларативную, крепость нашей экономики. Власть, которую за последние недели не пинал только ленивый, тоже не случайность, а результат многолетней политической активности граждан России. И каждый, чей бизнес сейчас погибает без господдержки, должен повзрослеть и без слез взглянуть на ситуацию как данность.