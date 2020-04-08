Редактор Юга.ру Евгений Мельченко с грустью обращает внимание на спортивные мероприятия 2020 года, которые уже не произойдут.
— Пандемия коронавируса ударила по многим сторонам жизни практически каждого жителя Земли, если мы не имеем в виду племена хули, что в Папуа — Новой Гвинее. Но мы их в виду не имеем. Вирус не разбирает степени вовлеченности людей в социум, он рассматривает человека лишь как носителя.
Но если все же говорить о социуме и о том, что попало под удар практически сразу (и сразу глобально), то это, конечно, спорт. Именно спорт в условиях пандемии оказался практически исключенным из жизни здесь и сейчас. Крупные и не очень спортивные события, которые не проведешь «на удаленке» и «по скайпу», это миллиарды зрителей, сотни миллионов задействованных в спортивной индустрии работников и, собственно, спортсменов. На региональном уровне отменены тысячи соревнований (возможно, десятки тысяч), и это только в России. На самом деле, масштабы даже российских отмен оценить сложно. Это — целая цивилизация. А в мировых масштабах — вселенная, которой из-за коронавируса просто не стало. На время, но все же.
Особняком среди отмененных соревнований стоит летняя Олимпиада, которая должна была состояться в Токио, и чемпионат Европы по футболу. Его планировали провести на 12 стадионах в 11 странах, в том числе в России. Игры должны были состояться на стадионе в Санкт-Петербурге. Старт чемпионата Европы был намечен на 12 июня, а Олимпиада была запланирована на 24 июля. Оба соревнования перенесены на 2021 год. Что это значит для спортсменов и организаторов, лучше не перечислять. Многие люди, которые могли бы там выступить, просто не попадут на самый значимый старт в своей жизни.
Не стоит забывать и о чемпионате мира по хоккею 2020 года, который отменили. Та же участь постигла и чемпионат мира по фигурному катанию. Перенесены Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА. Они так и не были доиграны.
Перенесены международные турниры по теннису. Это касается турниров ATP, WTA, ITF и традиционных Wimbledon и Roland Garros. По сути, это можно назвать коллапсом в теннисе.
То же касается американской NBA, Национальной хоккейной лиги (которая так и не добралась до стадии плей-офф), MLB (бейсбол) и MLS (футбол, который соккер). Отменены или перенесены (в зависимости от ситуации) все розыгрыши футбольных европейских лиг, которые так и не были доиграны. Так, например, «Ливерпуль», который шел к титулу чемпиона Англии 30 лет, может им так и не стать. Прибавьте ко всему еще латиноамериканский футбольный Кубок Либертадорес и Кубок Америки.
Сюда же велосипедный «Джиро д’Италия», легкоатлетические марафоны в Риме, Бостоне и Лондоне. Не увидели завершающих этапов Кубки мира по биатлону и по лыжам. Перенесен старт «Формулы-1», но пока об отмене чемпионата речи не идет. Очень возможно, что мы все-таки увидим старт Гран-при России в этом году. По крайней мере, официальной отмены не было. Пока старт намечен на Гран-при Франции, который в календаре значится 28 мая. Кстати, во время пандемии команды F1 общими усилиями начали выпускать до тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких для зараженных COVID-19.
В России приказали долго жить Континентальная хоккейная лига (обладатель Кубка Гагарина так и не будет установлен), Тинькофф Российская премьер-лига по футболу (возможно, вернется 31 мая) и Единая баскетбольная лига ВТБ, которая, как и КХЛ, доиграна не будет. Сорванными оказались отборы на Олимпийские игры, отборочные игры футбольного ЧМ-2022, отбор на европейскую Лигу наций. Футбол жив только на территории соседней Беларуси. И то постоянно под пристальным вниманием и угрозой отмены.
Хабиб Нурмагомедов вновь не встретится с Тони Фергюсоном. Об этом рассказал сам Хабиб. Тем не менее UFC планируют провести бои турнира без участия Нурмагомедова и без зрителей. Вместо сбежавшего с боя Хабиба, с Тони будет биться Джастин Гэтжи. В ринге присутствуют только два бойца плюс врач и тренер за рингом, так что риск переноса болезни крайне невелик. Тем более перед боями всех участников протестируют на вирус.
Кто-то может не согласиться с тезисом, что спорт пострадал больше других социальных и культурных явлений. Перенесены или отменены практически все концерты и массовые мероприятия, музыкальная и киноиндустрия также испытывают колоссальный прессинг. Однако музыканты хотя бы имеют возможность выступить перед своими поклонниками онлайн. В спорте это малодоступно. Такой массовой отмены или переноса спортивных соревнований не было еще никогда в истории человечества. Мы стали невольными свидетелями грандиозного исторического события — единственный плюс во всей этой ситуации.
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