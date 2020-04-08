Редактор Юга.ру Евгений Мельченко с грустью обращает внимание на спортивные мероприятия 2020 года, которые уже не произойдут.

— Пандемия коронавируса ударила по многим сторонам жизни практически каждого жителя Земли, если мы не имеем в виду племена хули, что в Папуа — Новой Гвинее. Но мы их в виду не имеем. Вирус не разбирает степени вовлеченности людей в социум, он рассматривает человека лишь как носителя.

Но если все же говорить о социуме и о том, что попало под удар практически сразу (и сразу глобально), то это, конечно, спорт. Именно спорт в условиях пандемии оказался практически исключенным из жизни здесь и сейчас. Крупные и не очень спортивные события, которые не проведешь «на удаленке» и «по скайпу», это миллиарды зрителей, сотни миллионов задействованных в спортивной индустрии работников и, собственно, спортсменов. На региональном уровне отменены тысячи соревнований (возможно, десятки тысяч), и это только в России. На самом деле, масштабы даже российских отмен оценить сложно. Это — целая цивилизация. А в мировых масштабах — вселенная, которой из-за коронавируса просто не стало. На время, но все же.

Особняком среди отмененных соревнований стоит летняя Олимпиада, которая должна была состояться в Токио, и чемпионат Европы по футболу. Его планировали провести на 12 стадионах в 11 странах, в том числе в России. Игры должны были состояться на стадионе в Санкт-Петербурге. Старт чемпионата Европы был намечен на 12 июня, а Олимпиада была запланирована на 24 июля. Оба соревнования перенесены на 2021 год. Что это значит для спортсменов и организаторов, лучше не перечислять. Многие люди, которые могли бы там выступить, просто не попадут на самый значимый старт в своей жизни.

Не стоит забывать и о чемпионате мира по хоккею 2020 года, который отменили. Та же участь постигла и чемпионат мира по фигурному катанию. Перенесены Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА. Они так и не были доиграны.