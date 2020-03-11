Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет

После произошедшего 8-9 марта падения стоимости нефти и скачка курса валют Юга.ру выяснили мнение экономиста Александра Полиди о том, как происходящее повлияет на жизнь обычных людей. Что касается цены бензина, вопрос о которой возникает в таких ситуациях в первую очередь, об этом в своей колонке рассуждает Евгений Мельченко.
— Очередной обвал рубля, очередной кризис и все прочие интересные экономические «радости» российского мира больших и малых денег оставим на откуп и холивары экономистам. Тем, которые до мозга костей шарят в экономических процессах и знают, что именно нужно для того, чтобы у нас было, «как в Америке», и даже лучше.
А мы поговорим немного о бензине. Каждый подобный скачок вызывает очередной девятый вал возгласов и удивления, мол, почему ценник на нефть падает, а бензин в России дорожает. Вон в клятой Америке Трамп написал, что плюс падения цен на нефть в падении цен на бензин для потребителя. У них так, а у нас как?
Почему цены на бензин не падают
В том-то и дело, что у нас не так, совершенно не так, как в Америке. Дело в том, что там, в «нормальных» странах, есть производство, промышленность и малый/средний бизнес, который наполняет бюджет необходимыми средствами для того, чтобы у них было не так, как у нас. Ведь даже человеку, далекому от экономики, как Вашингтон от Москвы и рубль от доллара, ясно, что экспорт ресурсов огромного процента в бюджет не приносит. Основу государственных доходов составляют все же налоги и пошлины, а также акцизы.
И стоимость бензина в России — это не стоимость нефти, и от нефти зависит лишь в малой степени. Нефтепродукт в конечной цене бензина на автозаправочных станциях «весит» не более 7%. То есть стоимость нефти на мировых и внутреннем рынках — это пшик в ценнике бензина на АЗС. На цифры, которые мы видим на въезде, а затем и в чеке после заправки, влияют несколько факторов, и вот их соотношение (по данным Топливного союза России).
Из чего складывается ценник на топливо на АЗС:
|
Себестоимость добычи
|7%
|
Налог на добычу полезных ископаемых
|30,59%
|
Акциз
|20,28%
|
НДС
|18,27%
|
Переработка, транспортировка и хранение
|9,46%
|
Затраты на АЗС
|7%
|
Оптовая прибыль
|15,33%
|
Розничная прибыль
|минус 7,93%
Как видим, 69,14% стоимости бензина складывается только из налогов. И пусть вас не удивляет «минус» в работе АЗС. Они реально давно работают в минус по бензину. Прибыль приносит лишь сопутствующая продукция. Да, именно: кафешка на АЗС приносит больше, чем бензин. Для примера: в 2018 году на АЗС «Роснефти» было реализовано стаканчиков кофе на общую сумму примерно в 4 млрд рублей. Такие дела.
Стоит учитывать и еще один немаловажный аспект. Дело в том, что при падении цен на нефть государство обязывает нефтяные компании сохранять долю в бюджете от продажи углеводородов, то есть компенсировать эти потери. А единственный способ компенсировать потери — заработать больше на внутреннем рынке. Можно вспомнить, что в 2019 году на внутреннем рынке после налогового маневра потери нефтяникам компенсировало государство, но это, как оказалось, очень дорого и не очень эффективно.
Исходя из этого, можно успокоить всех, кто выражает негодование от того, что цены на нефть падают, а стоимость бензина растет. Если это, конечно, может успокоить. Стоимость топлива вырастет, если вырастут цены на нефть. Стоимость топлива вырастет, если цены на нефть останутся неизменными. И конечно же, стоимость топлива вырастет, если цены на нефть упадут. Бюджет надо наполнять, а наполняем его мы, заправляя свой автомобиль. Это неизбежно, так есть ли смысл негодовать.
Вот, кстати, на что этот бюджет планируют тратить в 2020 году. Источник здесь.
Расходы бюджета РФ образца 2020 года, трлн рублей:
|Правоохранительная деятельность (с учетом закрытой части)
|5,846
|Социальная политика
|4,999
|Национальная экономика
|2,551
|Национальная безопасность
|1,455
|Государственный аппарат
|1,455
|Национальная оборона
|1,068
|Субсидии субъектам РФ
|1,008
|Здравоохранение
|0,990
|Обслуживание госдолга РФ
|0,896
|Образование
|0,886
Самая затратная статья расходов вызывает некую озабоченность происходящими в стране процессами, но это уже совсем иная история.
P.S.: в структуре ценника на бензин в США налоги составляют не более 20%. Что касается европейских стран, то там состав ценника в плане налогов похож на российский — порядка 60% уходит в налоги. Но это покрывается за счет уровня покупательской способности населения.
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