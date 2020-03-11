Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет

После произошедшего 8-9 марта падения стоимости нефти и скачка курса валют Юга.ру выяснили мнение экономиста Александра Полиди о том, как происходящее повлияет на жизнь обычных людей . Что касается цены бензина, вопрос о которой возникает в таких ситуациях в первую очередь, об этом в своей колонке рассуждает Евгений Мельченко.

— Очередной обвал рубля, очередной кризис и все прочие интересные экономические «радости» российского мира больших и малых денег оставим на откуп и холивары экономистам. Тем, которые до мозга костей шарят в экономических процессах и знают, что именно нужно для того, чтобы у нас было, «как в Америке», и даже лучше.

А мы поговорим немного о бензине. Каждый подобный скачок вызывает очередной девятый вал возгласов и удивления, мол, почему ценник на нефть падает, а бензин в России дорожает. Вон в клятой Америке Трамп написал, что плюс падения цен на нефть в падении цен на бензин для потребителя. У них так, а у нас как?

Почему цены на бензин не падают

В том-то и дело, что у нас не так, совершенно не так, как в Америке. Дело в том, что там, в «нормальных» странах, есть производство, промышленность и малый/средний бизнес, который наполняет бюджет необходимыми средствами для того, чтобы у них было не так, как у нас. Ведь даже человеку, далекому от экономики, как Вашингтон от Москвы и рубль от доллара, ясно, что экспорт ресурсов огромного процента в бюджет не приносит. Основу государственных доходов составляют все же налоги и пошлины, а также акцизы.

И стоимость бензина в России — это не стоимость нефти, и от нефти зависит лишь в малой степени. Нефтепродукт в конечной цене бензина на автозаправочных станциях «весит» не более 7%. То есть стоимость нефти на мировых и внутреннем рынках — это пшик в ценнике бензина на АЗС. На цифры, которые мы видим на въезде, а затем и в чеке после заправки, влияют несколько факторов, и вот их соотношение (по данным Топливного союза России).