Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет

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Евгений Мельченко© Собственность Евгения Мельченко

После произошедшего 8-9 марта падения стоимости нефти и скачка курса валют Юга.ру выяснили мнение экономиста Александра Полиди о том, как происходящее повлияет на жизнь обычных людей. Что касается цены бензина, вопрос о которой возникает в таких ситуациях в первую очередь, об этом в своей колонке рассуждает Евгений Мельченко.

— Очередной обвал рубля, очередной кризис и все прочие интересные экономические «радости» российского мира больших и малых денег оставим на откуп и холивары экономистам. Тем, которые до мозга костей шарят в экономических процессах и знают, что именно нужно для того, чтобы у нас было, «как в Америке», и даже лучше.

А мы поговорим немного о бензине. Каждый подобный скачок вызывает очередной девятый вал возгласов и удивления, мол, почему ценник на нефть падает, а бензин в России дорожает. Вон в клятой Америке Трамп написал, что плюс падения цен на нефть в падении цен на бензин для потребителя. У них так, а у нас как?

Почему цены на бензин не падают

В том-то и дело, что у нас не так, совершенно не так, как в Америке. Дело в том, что там, в «нормальных» странах, есть производство, промышленность и малый/средний бизнес, который наполняет бюджет необходимыми средствами для того, чтобы у них было не так, как у нас. Ведь даже человеку, далекому от экономики, как Вашингтон от Москвы и рубль от доллара, ясно, что экспорт ресурсов огромного процента в бюджет не приносит. Основу государственных доходов составляют все же налоги и пошлины, а также акцизы.

И стоимость бензина в России — это не стоимость нефти, и от нефти зависит лишь в малой степени. Нефтепродукт в конечной цене бензина на автозаправочных станциях «весит» не более 7%. То есть стоимость нефти на мировых и внутреннем рынках — это пшик в ценнике бензина на АЗС. На цифры, которые мы видим на въезде, а затем и в чеке после заправки, влияют несколько факторов, и вот их соотношение (по данным Топливного союза России).

Из чего складывается ценник на топливо на АЗС:

Себестоимость добычи

 7%

Налог на добычу полезных ископаемых

 30,59%

Акциз

 20,28%

НДС

 18,27%

Переработка, транспортировка и хранение

 9,46%

Затраты на АЗС

 7%

Оптовая прибыль

 15,33%

Розничная прибыль

 минус 7,93%

Как видим, 69,14% стоимости бензина складывается только из налогов. И пусть вас не удивляет «минус» в работе АЗС. Они реально давно работают в минус по бензину. Прибыль приносит лишь сопутствующая продукция. Да, именно: кафешка на АЗС приносит больше, чем бензин. Для примера: в 2018 году на АЗС «Роснефти» было реализовано стаканчиков кофе на общую сумму примерно в 4 млрд рублей. Такие дела.

Стоит учитывать и еще один немаловажный аспект. Дело в том, что при падении цен на нефть государство обязывает нефтяные компании сохранять долю в бюджете от продажи углеводородов, то есть компенсировать эти потери. А единственный способ компенсировать потери — заработать больше на внутреннем рынке. Можно вспомнить, что в 2019 году на внутреннем рынке после налогового маневра потери нефтяникам компенсировало государство, но это, как оказалось, очень дорого и не очень эффективно.

Исходя из этого, можно успокоить всех, кто выражает негодование от того, что цены на нефть падают, а стоимость бензина растет. Если это, конечно, может успокоить. Стоимость топлива вырастет, если вырастут цены на нефть. Стоимость топлива вырастет, если цены на нефть останутся неизменными. И конечно же, стоимость топлива вырастет, если цены на нефть упадут. Бюджет надо наполнять, а наполняем его мы, заправляя свой автомобиль. Это неизбежно, так есть ли смысл негодовать.

Вот, кстати, на что этот бюджет планируют тратить в 2020 году. Источник здесь.

Расходы бюджета РФ образца 2020 года, трлн рублей:

Правоохранительная деятельность (с учетом закрытой части) 5,846
Социальная политика 4,999
Национальная экономика 2,551
Национальная безопасность 1,455
Государственный аппарат 1,455
Национальная оборона 1,068
Субсидии субъектам РФ 1,008
Здравоохранение 0,990
Обслуживание госдолга РФ 0,896
Образование 0,886

Самая затратная статья расходов вызывает некую озабоченность происходящими в стране процессами, но это уже совсем иная история.

P.S.: в структуре ценника на бензин в США налоги составляют не более 20%. Что касается европейских стран, то там состав ценника в плане налогов похож на российский — порядка 60% уходит в налоги. Но это покрывается за счет уровня покупательской способности населения.

Автомобили Нефть Топливо Транспорт Экономика

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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