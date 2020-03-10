Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля повлияет на жизнь россиян
10 марта краснодарский экономист Александр Полиди дал прогноз о том, к чему приведет снижение цен на нефть и обрушение курса рубля
Утром 10 марта на Московской бирже резко подешевел рубль: евро стоил 82,45 рубля, а доллар — 72,77 рубля. В предыдущий день работы биржи — это было 6 марта — евро был дешевле на 4,94 рубля, доллар — на 4,23 рубля.
7 марта Россия отказалась от предложения ОПЕК [Организации стран — экспортеров нефти] сократить добычу нефти. Дело в том, что на фоне распространения коронавируса уменьшился спрос на нефть, в том числе из-за того, что Китай является одним из основных потребителей нефти. Из-за этого Саудовская Аравия как участник ОПЕК предложила сократить добычу нефти [то есть отработать механизм, при котором предложение начинает соответствовать спросу — Юга.ру]. Россия отказалась от подобной сделки, после чего Саудовская Аравия сообщила о плане наращивать добычу. В итоге нефть на общемировом рынке резко подешевела, а на ее фоне обрушился курс рубля.
Краснодарский экономист, доктор экономических наук и член Общественной палаты края Александр Полиди 10 марта рассказал порталу Юга.ру, как падение рубля повлияет на жизнь россиян.
На вопрос о том, стоит ли жителям страны ждать снижения цен на бензин после изменения мировых цен на нефть, Полиди ответил, что это невозможно. По его словам, нефтяные компании, которые, очевидно, будут терять от снижения цен на нефть, не смогут повлиять на ситуацию на внешнем экономическом рынке. Поэтому они будут пытаться компенсировать потери на внутреннем рынке.
«Однозначно, крупные поставщики будут контролировать в своих интересах ситуацию там, где могут, — то есть внутри страны», — уточнил эксперт.
Экономист добавил, что цены на бензин при этом не будут расти, так как государство в ходе «полурыночных мер» также будет принимать участие в урегулировании стоимости топлива.
Кроме того, специалист отметил, что пока рано говорить об изменении цен на продукты. По его мнению, существует определенная инерция, в которой стоимость может зависеть от международной ситуации. Однако в первую очередь цены определяются спросом, а его рост как раз сейчас не замечается.
«Инфляционное влияние, то есть когда рост цен превысит нынешние 3-4% инфляции, возможно, но это стоит рассматривать через три месяца минимум. В целом же изменение цен — это перспектива не одного дня и даже не недели», — рассказал он.
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Полиди добавил, что в любом случае ситуация с изменением цен на нефть не может остаться незамеченной. Деструктивные факторы, которые к этому привели, — коронавирус, развал по сделке ОПЕК и сам фондовый кризис, который вырос из первых двух факторов — приведут к замедлению и общемировой экономики, и российской.
«И конечно, мы видим, что звучавшие ранее выводы о том, что в России рубль перестал зависеть от нефти, очень опрометчивы», — добавил он.
Полиди заключил, что в нынешней обстановке надо продолжать сохранять спокойствие.
«Если у кого-то есть инвестиционный актив — самое время продавать валюту, чтобы разделаться скорее с ипотекой, кредитами. Если говорить о покупке третьего телевизора и четвертого холодильника, то делать это, конечно, не надо. Это уже было, переводить ликвидные активы в неликвидные, к тому же быстро теряющие свою стоимость и потребительскую ценность, нет необходимости. Также есть смысл докупать акции, облигации — их стоимость сегодня минимальна, так что это идеальное время», — порекомендовал экономист.
Он подытожил, что в целом ситуация с обвалом рубля и снижением цены на нефть «слишком политизирована и слишком нервозна, чтобы предполагать, что может произойти через пару месяцев». Полиди отметил, что нынешняя обстановка «только вторично экономическая», так как вызвана не собственно экономическими причинами: «В первую же очередь это политика и природа [имеется в виду коронавирус — Юга.ру]».
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