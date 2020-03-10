Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля повлияет на жизнь россиян

10 марта краснодарский экономист Александр Полиди дал прогноз о том, к чему приведет снижение цен на нефть и обрушение курса рубля

Утром 10 марта на Московской бирже резко подешевел рубль: евро стоил 82,45 рубля, а доллар — 72,77 рубля. В предыдущий день работы биржи — это было 6 марта — евро был дешевле на 4,94 рубля, доллар — на 4,23 рубля. 7 марта Россия отказалась от предложения ОПЕК [Организации стран — экспортеров нефти] сократить добычу нефти. Дело в том, что на фоне распространения коронавируса уменьшился спрос на нефть, в том числе из-за того, что Китай является одним из основных потребителей нефти. Из-за этого Саудовская Аравия как участник ОПЕК предложила сократить добычу нефти [то есть отработать механизм, при котором предложение начинает соответствовать спросу — Юга.ру]. Россия отказалась от подобной сделки, после чего Саудовская Аравия сообщила о плане наращивать добычу. В итоге нефть на общемировом рынке резко подешевела, а на ее фоне обрушился курс рубля.

Краснодарский экономист, доктор экономических наук и член Общественной палаты края Александр Полиди 10 марта рассказал порталу Юга.ру, как падение рубля повлияет на жизнь россиян. На вопрос о том, стоит ли жителям страны ждать снижения цен на бензин после изменения мировых цен на нефть, Полиди ответил, что это невозможно. По его словам, нефтяные компании, которые, очевидно, будут терять от снижения цен на нефть, не смогут повлиять на ситуацию на внешнем экономическом рынке. Поэтому они будут пытаться компенсировать потери на внутреннем рынке. «Однозначно, крупные поставщики будут контролировать в своих интересах ситуацию там, где могут, — то есть внутри страны», — уточнил эксперт. Экономист добавил, что цены на бензин при этом не будут расти, так как государство в ходе «полурыночных мер» также будет принимать участие в урегулировании стоимости топлива. Кроме того, специалист отметил, что пока рано говорить об изменении цен на продукты. По его мнению, существует определенная инерция, в которой стоимость может зависеть от международной ситуации. Однако в первую очередь цены определяются спросом, а его рост как раз сейчас не замечается. «Инфляционное влияние, то есть когда рост цен превысит нынешние 3-4% инфляции, возможно, но это стоит рассматривать через три месяца минимум. В целом же изменение цен — это перспектива не одного дня и даже не недели», — рассказал он.