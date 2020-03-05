Как найти врача в интернете и не пожалеть о сделанном выборе

Ежемесячно миллионы пользователей ищут информацию о врачах на сайтах с отзывами, где одни оставляют свое мнение о докторах, а другие на их основе подбирают для себя подходящего специалиста.

Как найти «своего» врача в интернете и не столкнуться потом с проблемами в лечении, рассказывает Сергей Федосов, руководитель федерального ресурса «ПроДокторов».

— Каждый месяц около 14 млн пользователей сайта «ПроДокторов» получают информацию о докторах, которая помогает сделать выбор. Эта информация складывается из двух частей — данных о квалификации и отзывов пациентов. Разберемся, что для пациента значат стаж работы, категория и другая «теория».

Стаж врача. Согласитесь, утверждение «15 лет опыта работы» звучит круто, но не всегда правдоподобно. Некоторые из врачей могут преувеличить: например, начать отсчет с момента работы санитаром в больнице во время учебы на четвертом курсе медакадемии. В этом случае пользователю стоит обратить внимание на год, когда врач окончил университет. Категория. Наличие ее у врача — это плюс, но не основной фактор при выборе. Мотивом категории может быть прибавка к зарплате или более высокий статус. Есть отличные врачи и без категорий — они концентрируются только на лечении. Вторая категория врачей — это те, кто отработал не менее трех лет и прошел аттестацию, первая — больше семи лет с аттестацией, а высшая — больше 10 лет с аттестацией. Научная степень, ученое звание и подобное. Для некоторых пациентов это может быть важным фактором, хотя напрямую на лечение не влияет. Если врач преподает в университете, это значит лишь одно: он может хорошо ориентироваться в своем направлении и к нему трудно записаться из-за плотного графика совмещения лекций и приема пациентов.

На эти три пункта нужно обращать внимание при выборе доктора, но они не должны играть ведущую роль при записи на прием. Это теория, а ориентироваться необходимо на практику. Выбирайте врача в интернете по отзывам, но при этом помните, что мнение всегда субъективно. Доктор, который подошел одному пациенту, может вызвать негативные эмоции у другого. Например, врач не объяснил систему лечения, а просто сделал назначения и отправил в аптеку без комментариев. О чем это говорит? Скорее всего, о том, что у него проблемы с медицинскими коммуникациями, но качество лечения можно оценить только после его прохождения.

На странице доктора могут быть десятки и сотни отзывов, и среди них есть как позитивные, так и негативные. Чтобы выбрать себе врача на сайте с отзывами, нужно: ознакомиться с топ-рейтингом , в котором ранжируются доктора с лучшими показателями (количеством положительных отзывов и ответами на них), и сравнить с теми, кто идет далее по списку,

, в котором ранжируются доктора с лучшими показателями (количеством положительных отзывов и ответами на них), и сравнить с теми, кто идет далее по списку, прочитать все отзывы , а не только позитивные или только негативные: пациент может оставить отрицательный отзыв только потому, что долго ждал своей очереди, а в положительном отзыве могут содержаться важные замечания о работе врача,

, а не только позитивные или только негативные: пациент может оставить отрицательный отзыв только потому, что долго ждал своей очереди, а в положительном отзыве могут содержаться важные замечания о работе врача, посмотреть ответы на отзывы пациентов — это поможет сделать вывод о поведении врача или клиники в «скользкой» ситуации, чтобы затем принять решение.

О доверии Сайт с отзывами «ПроДокторов» получает информацию о докторах из официальных источников — сайтов клиник. Если возникли сомнения в информации о докторе, можно перейти на сайт медицинского учреждения и сравнить данные.

Все отзывы о работе врачей проходят несколько уровней проверки. Сначала отзыв попадает к роботу-фильтру: его настройки позволяют отсеять фейковые отзывы — их удаляют или помечают специальным значком. Если отзыв прошел проверку, он попадает к модератору. Тот проверяет его вручную, при необходимости исправляет грамматические и пунктуационные ошибки, а затем публикует на сайте. Если у модератора возникает сомнение в правдивости отзыва, он запрашивает у его автора подтверждающие документы без указания персональных данных. Это может быть чек оплаты услуг, выписка из приема без указания ф.и.о. и прочее. Если пользователь представляет документы, отзыв остается. Если нет, на нем фиксируют специальную пометку.