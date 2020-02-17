Сайт «ПроДокторов» запустил приватные чаты для связи врачей с пациентами, оставившими негативные отзывы

Сайт с отзывами о врачах «ПроДокторов» первым в РФ запустили приватные чаты для общения врачей и пациентов

Разработка и внедрение функции заняли два месяца. За несколько часов после запуска врачи создали сразу 15 чатов.

Приватный чат должен упростить коммуникацию врачей с теми пациентами, которые опубликовали отзыв на сайте. Функция позволяет решить сложные вопросы или конфликтные ситуации, возникшие во время приема или лечения.

«Новая фича упростит коммуникацию. Команда «ПроДокторов» увидела: обеим сторонам нужна помощь в решении конфликтов. Негативные отзывы пользователей нуждаются в глубокой проработке вопроса, а не вежливом ответе, который, по сути «закрывает» диалог. Запросы связаться с пациентами поступали и от самих врачей, которые хотели пообщаться с пользователями и выяснить детали. Приватный чат — возможность разобраться в каждом конкретном случае. Это дополнительный инструмент для партнерских отношений между доктором и пациентом», — убежден СЕО «ПроДокторов» Сергей Федосов.