Сайт «ПроДокторов» запустил приватные чаты для связи врачей с пациентами, оставившими негативные отзывы

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Сайт с отзывами о врачах «ПроДокторов» первым в РФ запустили приватные чаты для общения врачей и пациентов

Разработка и внедрение функции заняли два месяца. За несколько часов после запуска врачи создали сразу 15 чатов.

Приватный чат должен упростить коммуникацию врачей с теми пациентами, которые опубликовали отзыв на сайте. Функция позволяет решить сложные вопросы или конфликтные ситуации, возникшие во время приема или лечения.

«Новая фича упростит коммуникацию. Команда «ПроДокторов» увидела: обеим сторонам нужна помощь в решении конфликтов. Негативные отзывы пользователей нуждаются в глубокой проработке вопроса, а не вежливом ответе, который, по сути «закрывает» диалог. Запросы связаться с пациентами поступали и от самих врачей, которые хотели пообщаться с пользователями и выяснить детали. Приватный чат — возможность разобраться в каждом конкретном случае. Это дополнительный инструмент для партнерских отношений между доктором и пациентом», — убежден СЕО «ПроДокторов» Сергей Федосов.

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Опция работает так: когда доктор отвечает на отзыв, пациенту приходит SMS с ссылкой на приватный чат. В нем — сообщение от врача и возможность продолжить диалог, обсудить возникшие вопросы и попытаться их решить совместно.

«В этом формате у доктора или клиники нет доступа к данным пациента, в том числе — к его телефону. Это сохраняет максимальную конфиденциальность пользователей. По своему желанию пациент может дать контакты и продолжить общение вне чата. При этом, если вопрос улажен, можно завершить беседу кнопкой «Моя проблема решена» — отзыв получит пометку, которую увидят все. А после можно еще раз поблагодарить врача или клинику. Мы стремимся создать удобный ресурс для пациента и врача, где обе стороны помогали бы друг другу», — заключил Федосов.

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