Несколько дней назад на встрече с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов высказал мысль о том, что в будущем улица Красноармейская может стать пешеходной в выходные дни. И хотя в пресс-службе мэрии не смогли раскрыть подробности будущей инициативы журналисту Юга.ру, общественный активист Мирослав Валькович провел собственное исследование и рассказал о перспективах пешеходной улицы Красноармейской.

Хочу поблагодарить всех критиков идеи превращения улицы Красноармейской в пешеходную за конструктив. Если бы не вы, я бы не решился на проведение полевого исследования вопроса. Так что эта статья — полностью ваша заслуга. В процессе обсуждения этой темы очень часто возникали типичные вопросы, которые можно сформулировать следующим образом: «А как же местные автомобилисты? Вы о них подумали? Улицу невозможно закрыть, потому что это приведет к локальному коллапсу». Или такой вопрос: «Да откуда там пешеходы? Это же убогая улица, там делать нечего. Достаточно Красной». Поскольку эти вопросы звучали все громче и громче, я запасся необходимым инструментарием, временем, теплой одеждой, помощью хороших людей и вышел в поле изучить вопрос, на цифрах и фактах, без лишних эмоций.

Сразу оговорюсь: я понимаю, что даже это не будет окончательным аргументом для скептиков. Кто-то может просто не поверить в цифры, поскольку они не бьются с их картиной мира. Если у кого-то есть желание и возможности, мы можем провести совместно уже полноценное независимое исследование, дабы снять окончательно все вопросы.

Условия исследования

Цель — изучить реальный автомобильный и пешеходный трафик на участке ул. Красноармейской от ул. Гоголя до ул. Чапаева, а также влияние перекрытия изучаемого участка на транспортную обстановку с возможностью распределения трафика по улицам-дублерам Янковского и Октябрьской.

Измерения проводились в субботу и воскресенье 18-19 января, поскольку перекрытие изучаемого участка планируется только в выходные и праздничные дни. Время — с 13:00 до 16:00. (В более раннем периоде преобладает автомобильный трафик, в более позднем — пешеходный.) Мы исследовали несколько участков по несколько раз, потом брали средние значения. Процессе использовались методические рекомендации оценки пропускной способности автомобильных дорог (ОДМ 218.2.020-2012). Температура воздуха +3 (что, в том числе, сказывалось на структуру трафика — прямо скажем, не прогулочная погодка).

Результат

Были получены следующие данные, которые отображены в сводной таблице.

Итак, судя по полученным данным, мы видим следующее: Пешеходный трафик уже сейчас превышает пассажирский автомобильный как минимум на 20%, и это с учетом холодной погоды и не «барного» времени. При реконструкции улицы этот трафик может вырасти в разы за счет новых точек притяжения, общественных пространств и появления новых способов досуга для прогуливающихся.

Суммарная ширина тротуара на обеих сторонах улицы составляет 6 метров. Ширина автомобильной части — 14 метров, включая парковки. То есть пространства для автомобилей на Красноармейской в 2,3 раза больше, чем для пешеходов, хотя пешеходов там больше на 20%. Это ответ тем, кто справедливо говорит о «необходимости баланса между пешеходами и автомобилистами». Правильно! Согласен! Перекрытие улицы по выходным дням как раз и призвано устранить сформировавшийся дисбаланс.

У исследуемого участка существует три дублера по направлению с юга на север: в западной части — улица Октябрьская, в восточной части — улица Янковского и улица Леваневского (не исследовалась). И, если честно, для меня было открытием, что ул. Янковского, судя по полученным данным, минимально загружена в выходные дни, следовательно, перераспределение трафика на дублеры никак не отразится на среднюю скорость. Причем пропускную способность Янковского тоже можно увеличить, в том числе за счет расстановки приоритетов, регулирования перекрестков и других мер.

Также отметим, что планируют перекрывать только участок в двух-трех кварталах. Автомобилисты всегда смогут вернуться обратно на ул.Красноармейскую. В этом случае для них мало что изменится с точки зрения доступности и средней скорости прохождения участка.



Более того, у трафика в этом районе есть интересная особенность. Сервис Яндекс.Карты показывает, что даже в будние дни в час пик (18:30) маршрут от ул. Ленина до ул. Северной по ул. Красноармейской займет 10 минут, а по ул.Янковского — 8 минут. В выходной день маршрут по ул. Янковского быстрее на 1 минуту. Таким образом, передвигаться по дублерам ул. Красноармейской быстрее в любые дни.

Если у кого-то есть вопросы вроде: «А вот как я смогу проехать оттуда туда-то?», давайте проведем банальный эксперимент. Называйте пункт А и пункт Б, мы с помощью Яндекса замерим потенциальную разницу по принципу «до и после».

Согласно методическим рекомендациям, существующая загрузка дороги по ул. Красноармейской относится к уровню обслуживания «В» и работа которой, с экономической точки зрения, является малоэффективной.

В квартале от ул. Карасунской до ул. Чапаева (да и не только там) весь трафик по Красноармейской фактически умещается в одну полосу из-за припаркованных автомобилей. Этот факт дает нам основание изучить и альтернативную идею — сужение участка до одной полосы без ощутимых потерь для автомобилистов. Так, без перераспределения потоков по дублирующим улицам (сохраняя текущий), коэффициент загрузки будет равен 0,49, что уже относиться к уровню обслуживания «С» — с эффективной экономической работой участка. Но тут начинает действовать парадкос Баерса. Водители при сужении дорог (как и навигаторы), будут выбирать альтернативные пути, тем самым загрузка Красноармейской снизится, а общая скорость прохождения участка останется, как минимум, на прежнем уровне.



Яркий пример такого подхода к решению задачи — это реконструкция улицы Большая Дмитровка в Москве. Условия чем-то схожие с нашей ул.Красноармейской. Была загруженная трафиком улица с запаркованными по обочинам автомобилями и с практически отсутствующим тротуаром. После реконструкции, сужения дороги до одной полосы, трафик резко снизился (что можно наблюдать, в том числе, по яндекс-панораме). А пешеходный — вырос, и это несмотря на присутствие параллельной доминирующей улицы — Тверской (у нас также располагается Красная, относительно Красноармейской).

Подведем итог. Судя по полученным данным, сужение и закрытие рассматриваемого участка в выходные дни не только не приведет к транспортному коллапсу, но даже не принесет ощутимых осложнений для автомобилистов, а в некоторых направлениях им будет выгоднее перемещаться по дублерам. Напоследок проанализируем пешеходный потенциал и ответим на вопрос: «Кто там ходит, и что там делать пешеходу?»

1. На участке от ул. Гоголя до ул. Чапаева уже существует значительный пешеходный трафик, генерируемый Кооперативным рынком. Если на перекрываемой части устраивать дополнительно ярмарки выходного дня, как это делается на ул. Буденного от ул. Красной до ул. Рашпилевской (и, кстати, никто против этого не выступает), то число пешеходов можно ощутимо увеличить.

2. На указанном отрезке Красноармейской (Гоголя — Чапаева) по обе стороны улицы находится множество баров, кафе и клубов (более 21 точки), а ещё есть магазины. Практически отсутствуют жилые дома и квартиры. Общепит генерирует преимущественно вечерний трафик, но предлагаемые способы досуга и столики летних кафе привлекут в этот район и значительный дневной трафик.

3. На указанном участке и поблизости находится 8 памятников истории и культуры, в частности: Гостиница «Гранд-Отель» Е.Г. Губкиной, 1888—1900 годы (Красноармейская, 39)

Дом жилой с торговыми помещениями на первом этаже, 1900—1911 годы (Красноармейская, 60)

Первая женская гимназия, 1888 г., архитектор В.А. Филиппов. Здесь в физическом кабинете учителем Екатеринодарской мужской гимназии С.И. Борчевским впервые на Кубани были произведены опыты с рентгеновскими снимками, 1896 г. Здесь выступал композитор А.Н. Скрябин, 1911 г., 1912 г. ул. (Красноармейская, 52)

Здание мужской гимназии, 1904—1906 годы, архитектор Н.Г. Петин. На этом месте И.А. Кузнецовым была открыта первая публичная библиотека им. А.С. Пушкина, 29 января 1900 г. (Красноармейская, 54)

Дом жилой с торговыми помещениями на первом этаже, 1900—1911 годы ул. (Красноармейская, 58)

Пятая женская гимназия Хрусталевой, 1906—1910 годы (Красноармейская, 61)

Обувная фабрика, 1900— 1911 годы (Красноармейская, 64)

Дом жилой, 1908—1910 годы (Красноармейская, 68, лит. А)