Зачем МВД хочет узаконить освидетельствование водителей на месте остановки транспортного средства

Проверять предполагается на наличие в выдыхаемом воздухе алкоголя и на присутствие в слюне наркотических веществ. Совсем непонятный момент: никакого протокола для этого не потребуется, понятых тоже. И вообще, водитель имеет право отказаться от тестирования. Зачем это делать , с точки зрения правового поля, непонятно. Сейчас у сотрудников ГИБДД достаточно инструментов для привлечения водителя к медицинскому освидетельствованию. Отказ водителя уже стал практически недопустим без последствий. Теперь они хотят тестировать водителя — но с возможностью отказа.

Предположу, что это делается с целью убедиться, что в организме водителя что-то есть. А также запугать водителя последствиями — от лишения права управления транспортным средством до постановки на учет в соответствующий диспансер. Раньше водителя нужно было везти на освидетельствование в медучреждение, где далеко не факт, что что-то проявится. Теперь же, как говорится, можно «решить вопрос» об уверенности в этом на месте, без долгих путешествий в подготовленный для этого медпункт.

Водителям придется понимать и разбираться в своих правах. Нужно понимать, что никаких мер сотрудник полиции не вправе применить к водителю, если тот находится в трезвом состоянии за рулем. Да, есть нюансы. То, что он употреблял неделю или месяц назад, может являться основанием для лишения его права управления транспортным средством согласно примечаниям к ст. 12.8 КОАП РФ. Но этого нельзя сказать о постановке на учет. Лишь по результатам анализов водителя его на учет никто не имеет права ставить. Обратите внимание на то, что вам предлагают подписать. На учет ставят либо добровольно, либо в судебном порядке. Принудительные меры постановки на учет практикуются только при совершении преступлений — а не правонарушений, предусмотренных административным кодексом. Эти понятия часто путают, что позволяет ввести водителя в заблуждение.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 ФЗ. Статья 20 «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства».

Пункт 9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители;

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы;

6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель.

Не буду утверждать, что здесь заложен какой-то скрытый, неведомый народу смысл, но эту инициативу хорошо бы проверить на признаки возможности коррупционной составляющей. Не откроют ли такие поправки (в совокупности с юридической безграмотностью граждан) лазейки и соблазны для банальных поборов водителей, не уверенных в том, что они пили, ели или употребляли иным способом длительное время назад? Вряд ли, конечно, наши правоохранители нарочно допускают такие недопонимания поправок. Скорее всего, закралась какая-то случайная ошибка в формулировках!

Трезвый водитель в процессе управления транспортным средством, должен четко понимать: он не может быть объектом нападок со стороны правоохранителей. Еду, не нарушаю — никто меня не тронет. Похоже, поправки, которые могут появиться в кодексе, водителя этой уверенности лишат.