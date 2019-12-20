В России могут ввести экспресс-тест на алкоголь для водителей

Краснодарский край, Вся Россия

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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверки всех автолюбителей на алкоголь и наркотики, даже тех, кто не проявляет внешних признаков опьянения

Поправки в правила освидетельствования водителей разработали в МВД России, сообщили 20 декабря «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По проекту, сотрудники ГИБДД смогут проводить предварительное экспресс-тестирование всех водителей при помощи бесконтактного детектора алкоголя и бумажного теста на наркотики, который будет показывать наличие или отсутствие запрещенных веществ в слюне человека. Составление протокола и участие понятых при такой проверке не потребуется.

В МВД отметили, что водитель сможет отказаться от тестирования.

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Напомним, сейчас сотрудники ГИБДД проводят освидетельствование при помощи алкотестера, составляя при этом прокол, в присутствии понятых, а процесс проверки снимают на видео.

 Как писали Юга.ру, в 2014 году МВД попросило предоставить полиции право проверять на наличие алкогольного опьянения любого гражданина, совершившего административное правонарушение.

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