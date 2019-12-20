В России могут ввести экспресс-тест на алкоголь для водителей

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверки всех автолюбителей на алкоголь и наркотики, даже тех, кто не проявляет внешних признаков опьянения

Поправки в правила освидетельствования водителей разработали в МВД России, сообщили 20 декабря «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По проекту, сотрудники ГИБДД смогут проводить предварительное экспресс-тестирование всех водителей при помощи бесконтактного детектора алкоголя и бумажного теста на наркотики, который будет показывать наличие или отсутствие запрещенных веществ в слюне человека. Составление протокола и участие понятых при такой проверке не потребуется.

В МВД отметили, что водитель сможет отказаться от тестирования.