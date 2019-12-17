Правда, что церковь — против закона о домашнем насилии? Отвечает краснодарский священник

По сути — последние дни обсуждения инициативы. Сегодня на дискуссионной площадке девушки-феминистки сказали, что принятие закона в их интересах.

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Церковь при этом записали не просто в противники закона, а в сторонники насилия.

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Давайте кое-что поясню:

Церковь не может быть за или против закона, Церковь — это и есть граждане государства, мы, верующие, во главе со Христом. Но для нас важна свобода! Закон очевидно сырой, в этом согласны его сторонники и противники. И сегодня необходимо найти баланс между тем, чтобы не вмешиваться в жизнь семьи, и тем, чтобы не допустить насилия.

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Христос говорит: «по плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Плоды наших трудов по защите семей от насилия — это те кризисные центры в Краснодаре и Сочи, которые открыты епархией. И это вообще первый опыт в РФ, сейчас такие центры появляются во многих регионах.

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28 апреля 2018 г. открыли такой центр в г. Сочи. Возглавили церемонию митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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15 мая 2018 года, в Международный день семьи, в г. Краснодаре, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, а также при поддержке отдела по социальному служению и церковной благотворительности Екатеринодарской епархии и социально-ориентированной автономной некоммерческой организации помощи незащищенным слоям населения «Благой дар Кубани» открылся кризисный центр для беременных женщин и матерей с детьми «Светлая обитель».

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Мы молимся о мире во всем мире, чтобы не было принуждения, насилия.

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И закончу снова словами из Священного писания о законе. Апостол Павел говорит: «Буква убивает, а дух животворит» (второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6).