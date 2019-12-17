Правда, что церковь — против закона о домашнем насилии? Отвечает краснодарский священник

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

иерей Вячеслав Клименко© Фото Юга.ру

15 декабря в Краснодаре состоялось заседание Екатеринодарского дискуссионного клуба. Его участники обсуждали профилактику семейно-бытового насилия и законопроект о домашнем насилии, который 29 ноября опубликовали на сайте Совета Федерации. Юга.ру публикуют размышления о дискуссии одного из ее участников, иерея Вячеслава Клименко, священника краснодарского храма иконы Божией Матери «Целительница».

Речь феминистки:

По сути — последние дни обсуждения инициативы. Сегодня на дискуссионной площадке девушки-феминистки сказали, что принятие закона в их интересах.

Церковь при этом записали не просто в противники закона, а в сторонники насилия.

Давайте кое-что поясню:

Церковь не может быть за или против закона, Церковь — это и есть граждане государства, мы, верующие, во главе со Христом. Но для нас важна свобода! Закон очевидно сырой, в этом согласны его сторонники и противники. И сегодня необходимо найти баланс между тем, чтобы не вмешиваться в жизнь семьи, и тем, чтобы не допустить насилия.

Христос говорит: «по плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Плоды наших трудов по защите семей от насилия — это те кризисные центры в Краснодаре и Сочи, которые открыты епархией. И это вообще первый опыт в РФ, сейчас такие центры появляются во многих регионах.

28 апреля 2018 г. открыли такой центр в г. Сочи. Возглавили церемонию митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, в г. Краснодаре, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, а также при поддержке отдела по социальному служению и церковной благотворительности Екатеринодарской епархии и социально-ориентированной автономной некоммерческой организации помощи незащищенным слоям населения «Благой дар Кубани» открылся кризисный центр для беременных женщин и матерей с детьми «Светлая обитель».

Мы молимся о мире во всем мире, чтобы не было принуждения, насилия.

И закончу снова словами из Священного писания о законе. Апостол Павел говорит: «Буква убивает, а дух животворит» (второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6).

Оригинал записи

Примечание Юга.ру: 4 декабря Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте. Подобную же резолюцию вынесли и по итогу общественных слушаний, прошедших в Законодательном собрании Краснодарского края 17 декабря. Участники слушаний решили «отметить не только нецелесообразность его принятия, но и его подрывной характер по отношению к публичному порядку Российской Федерации, традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в том числе традиционным нравственным основам семьи и семейному укладу российского общества».

Законодательство Законопроекты Общественные инициативы Семья Церковь

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