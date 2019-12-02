«Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения, где за вами следит даже ваш собственный пылесос»

«Пока сбывался “Незнайка на Луне”, мы хихикали. Но когда одновременно начали сбываться Пелевин, Кафка, Оруэлл и Сорокин, стало одновременно не по себе и поздно что-либо менять», — виртуальный продюсер Кир Дуненков по просьбе Юга.ру размышляет о тоталитарном будущем, которое уже наступило.

Люди по природе своей неосторожны и любопытны. Наверняка с открытием огня было много желающих потрогать сияющее живое теплое чудо руками. Целебные свойства ртути были хорошо известны в Средние века — ей лечили туберкулез и венерические заболевания. Оксид необедненного урана дает великолепный красно-оранжевый цвет — из него делали глазурь для столовой посуды в начале века. Дуст прекрасен в борьбе с паразитами — и в 50-е годы им щедро опрыскивали радостных детей в летних лагерях. И вот опять — мы придумали интернет, и последствия этого, безусловно, замечательного изобретения, а точнее — нашей небрежности в обращении с ним, вероятно, будут стоить нам дороже Хиросимы, Нагасаки, Маршалловых островов, атолла Бикини и Чернобыля вместе взятых. Вряд ли кто-либо из людей, со мной знакомых, назовет меня луддитом и технофобом. Я провел большую часть жизни перед монитором, в реальном времени наблюдая развитие технологий, но, тем не менее, упустил момент, когда величайшее достижение человечества с потенциалом абсолютного объединения и стирания границ превратилось в худшую из катастроф. Но обо всем по порядку.

Сначала мы без боя сдали нашу частную жизнь. Начиналось все безобидно — ICQ, чатики, файлики по почте, вся наша небольшая по тем временам сетевая активность в руках небольших частных компаний (первый сервер Mail.ru у моего двоюродного брата дома под столом стоял, пока сервис не вырос до 200 тысяч пользователей). Потом в интернет ворвались социальные сети, и Остапа понесло — как же не рассказать о себе любимом миллионам людей, плевать на приватность, вот они мы, смотрите. Ради дешевой социальной валидации мы подробно рассказывали о своей жизни, любимых местах, путешествиях, финансах, ничего не упуская, отключая настройки приватности везде, где только можно — и нейросети ничего не забыли, сделав каждый бит нашей активности частью Big Data. Но этого было мало. Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения, где за вами следит даже ваш собственный пылесос. Безобидная «румба» составляет карту квартиры, которую убирает, с целью оптимизации и чтобы помнить, где уже убрано, а еще она подключается к «умному дому» по вайфаю и имеет встроенный SSH-сервер для удаленного доступа. Невидимые глаза следят из каждой камеры — из ноутбука только периодически, а вот из трекеров для виртуальной реальности — постоянно, в реальном времени отслеживая любые изменения в пространстве. Уши торчат из всех устройств, оснащенных микрофонами, особенно из «умных» колонок, чья работа — слушать круглые сутки. Попробуйте рядом с включенным телефоном несколько раз в течение часа произнести слово, не связанное с вашими интересами, а потом в течение суток наблюдайте, как будет меняться рекламная выдача в соцсетях. Вишенка на торте — открытие хакеров-белошляпников, но я об этом в стиле Хармса напишу, чтобы сгладить неприятные ощущения и тревожность: А вы знаете что фейс?

А вы знаете что бук?

Что фейсбук следит за нашим

Выражением лица,

Когда мы листаем ленту,

Тупо глядя в телефон? Да, он так может, и уже давно. Может, просто за вашей вовлеченностью следит, «а что, *****, если нет?». Когда маркетинг вам сообщает что-нибудь вроде «это же для вашего удобства-комфорта-безопасности» — это, чаще всего, ложь. Скорее всего это даже не для удобства тех, кто получает ваши деньги. Видеофоны для парадных дверей с удаленным доступом — глаза тех, кто этим доступом обладает. Ваши портреты в соцсетях — отличный материал для системы распознавания лиц. Сложите два и два сами и дайте правильный ответ на вопрос «почему протестующие в Гонконге носят маски».