«Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения, где за вами следит даже ваш собственный пылесос»
«Пока сбывался “Незнайка на Луне”, мы хихикали. Но когда одновременно начали сбываться Пелевин, Кафка, Оруэлл и Сорокин, стало одновременно не по себе и поздно что-либо менять», — виртуальный продюсер Кир Дуненков по просьбе Юга.ру размышляет о тоталитарном будущем, которое уже наступило.
Люди по природе своей неосторожны и любопытны. Наверняка с открытием огня было много желающих потрогать сияющее живое теплое чудо руками. Целебные свойства ртути были хорошо известны в Средние века — ей лечили туберкулез и венерические заболевания. Оксид необедненного урана дает великолепный красно-оранжевый цвет — из него делали глазурь для столовой посуды в начале века. Дуст прекрасен в борьбе с паразитами — и в 50-е годы им щедро опрыскивали радостных детей в летних лагерях.
И вот опять — мы придумали интернет, и последствия этого, безусловно, замечательного изобретения, а точнее — нашей небрежности в обращении с ним, вероятно, будут стоить нам дороже Хиросимы, Нагасаки, Маршалловых островов, атолла Бикини и Чернобыля вместе взятых.
Вряд ли кто-либо из людей, со мной знакомых, назовет меня луддитом и технофобом. Я провел большую часть жизни перед монитором, в реальном времени наблюдая развитие технологий, но, тем не менее, упустил момент, когда величайшее достижение человечества с потенциалом абсолютного объединения и стирания границ превратилось в худшую из катастроф. Но обо всем по порядку.
Сначала мы без боя сдали нашу частную жизнь. Начиналось все безобидно — ICQ, чатики, файлики по почте, вся наша небольшая по тем временам сетевая активность в руках небольших частных компаний (первый сервер Mail.ru у моего двоюродного брата дома под столом стоял, пока сервис не вырос до 200 тысяч пользователей). Потом в интернет ворвались социальные сети, и Остапа понесло — как же не рассказать о себе любимом миллионам людей, плевать на приватность, вот они мы, смотрите.
Ради дешевой социальной валидации мы подробно рассказывали о своей жизни, любимых местах, путешествиях, финансах, ничего не упуская, отключая настройки приватности везде, где только можно — и нейросети ничего не забыли, сделав каждый бит нашей активности частью Big Data. Но этого было мало.
Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения, где за вами следит даже ваш собственный пылесос. Безобидная «румба» составляет карту квартиры, которую убирает, с целью оптимизации и чтобы помнить, где уже убрано, а еще она подключается к «умному дому» по вайфаю и имеет встроенный SSH-сервер для удаленного доступа. Невидимые глаза следят из каждой камеры — из ноутбука только периодически, а вот из трекеров для виртуальной реальности — постоянно, в реальном времени отслеживая любые изменения в пространстве. Уши торчат из всех устройств, оснащенных микрофонами, особенно из «умных» колонок, чья работа — слушать круглые сутки. Попробуйте рядом с включенным телефоном несколько раз в течение часа произнести слово, не связанное с вашими интересами, а потом в течение суток наблюдайте, как будет меняться рекламная выдача в соцсетях. Вишенка на торте — открытие хакеров-белошляпников, но я об этом в стиле Хармса напишу, чтобы сгладить неприятные ощущения и тревожность:
А вы знаете что фейс?
А вы знаете что бук?
Что фейсбук следит за нашим
Выражением лица,
Когда мы листаем ленту,
Тупо глядя в телефон?
Да, он так может, и уже давно. Может, просто за вашей вовлеченностью следит, «а что, *****, если нет?». Когда маркетинг вам сообщает что-нибудь вроде «это же для вашего удобства-комфорта-безопасности» — это, чаще всего, ложь. Скорее всего это даже не для удобства тех, кто получает ваши деньги. Видеофоны для парадных дверей с удаленным доступом — глаза тех, кто этим доступом обладает. Ваши портреты в соцсетях — отличный материал для системы распознавания лиц. Сложите два и два сами и дайте правильный ответ на вопрос «почему протестующие в Гонконге носят маски».
Вслед за потерей приватности, мы начали сдавать позиции в вещах материальных. «Умные» вещи из «интернета вещей» на самом деле вам принадлежат только до тех пор, пока это выгодно производителю. Купил лампочки с управлением через вайфай долларов по 100 за штуку, а производитель закрыл лавку и прислал обновление, которое выключило их — навсегда. Но это лампочки, а если автомобиль? Трактора John Deere, например, не заводятся после техобслуживания в неавторизованном сервисе, поэтому американские фермеры очень любят хакеров из Восточной Европы.
Вряд ли большинству читателей проблемы фермеров близки, поэтому возьму примеры поближе к дому. Новые смарт-телевизоры показывают вам рекламу без возможности ее отключения, «Эппл» отключит старые айфоны от интернета, если вы не установите на них последние обновления. Есть еще несколько тысяч новостей, которые выглядят как заготовки к новому сезону «Черного зеркала».
А давно ли вы покупали кино и музыку на физических носителях? Даже не так — давно ли вы покупали, а не смотрели и слушали по подписке? Нет больше полочек с дисками, есть какие-то плейлисты где-то, и это не могло не отразиться на качестве. Как сказал один известный музыкальный продюсер: «Зачем нам ******** звук, если вы все равно будете слушать это в mp3 на 192 килобитах?». Но пока хоть тушкой, хоть чучелом — есть что и где смотреть и слушать. Пока разрешают.
Пока сбывался «Незнайка на Луне», мы хихикали. Но когда одновременно начали сбываться Пелевин, Кафка, Оруэлл и Сорокин, стало одновременно не по себе и поздно что-либо менять. Чтобы мы ни в коем случае не прозрели, объединенная государственно-корпоративная пропагандистская машина переехала в «наш уютный» вместе со своим телевизором и заодно научилась новому трюку — выдавать себя за живых людей с собственным мнением. Интернет-тролли (кстати, китайское изобретение, не отечественное, поищите термин wumao) способны изменить судьбы целых наций, как нам продемонстрировали Трамп и Брекзит, способны забивать топ всех новостных лент мусором, чтобы не просочились новости из Чили, Боливии, Гонконга и прочих мест.
Изначально я хотел писал колонку с весьма узким взглядом на проблему, но колонка превратилась в странный манифест, оставляющий чувство некоторой растерянности. Каждый прочитавший сделает или не сделает из этого текста свои выводы и предпримет свои действия или продолжит бездействовать. А я на этой драматической ноте, пожалуй, удалюсь из соцсетей, разве что твиттер с телеграмом оставлю.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Мнения
Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
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