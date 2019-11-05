«Я не могу сказать, что команда играла плохо — скорее безыдейно». Артур Каратай о матче «Краснодара» и «Ростова»

«Такие камбэки вообще не проанализировать. Ты уже вызываешь такси, смотришь на календарь будущий — а они на поле продолжают рваться вперед», — журналист Артур Каратай отдает должное характеру «Краснодара» и призывает верить в команду.

Минуте на 85-й в воскресенье я наблюдал не самую приятную картину. Для любого стадиона уход болельщиков до финального свистка — признак дурного тона. При плохом для хозяев счете — тем более. Рассказы формата «надо рано вставать», «не хочу стоять в пробках», «у меня другие дела» и т.д. вот вообще не принимаются. Потом не жалуйтесь, что ваши жены-девушки сетуют на головную боль или усталость. И вот ушедших раньше времени людей вообще не жалко. Возможно они упустили главный живой камбэк в своей жизни. Но до него «Краснодар» выдавал игру, далекую от лучших образцов. Я не могу сказать, что команда играла плохо — скорее безыдейно. Карпин после матча упрекнул в своей фирменной манере хозяев в том, что они скатились к навесам. И это правда, но скатились не от хорошей жизни. Пытались в первом тайме выходить из обороны низом, получали несколько раз обрезки — и поняли, что в матче с «Ростовом» это станет суицидом. По крайней мере до тех пор, пока ростовчане сами не откажутся от прессинга. Карпин здорово научил команду выбегать в быстрые атаки, первый гол гостей — это прям квинтэссенция их стиля в первом круге этого сезона. Кратчайший путь к воротам, сыгранность атакующей группы, хорошая реализация моментов — и вынимай, Мотя.

А то, что случилось после перерыва, в первую очередь вина самого «Ростова». Можно рассуждать о том, что у Карпина еще не настолько уверенная в себе команда, чтобы избегать соблазна уходить в глухую оборону. Но это скорее более глобальная философия. Сколько раз мы ругали «Краснодар» за отсутствие такого прагматизма? В лучшем состоянии команда заточена под атаку и при 2:0, и при 4:0, хоть на выезде, хоть дома. И у этой медали тоже две стороны. В воскресенье эта атакующая упертость привела к ничьей, которая по эмоциям равносильна победе. Хотя этих самых побед в чемпионате уж давненько не было. Такие камбэки вообще не проанализировать. Ты уже вызываешь такси, смотришь на календарь будущий — а они на поле продолжают рваться вперед. Вот хочется же, чтобы для Игнатьева первый гол стал началом какой-то позитивной серии. Вот хочется же, чтобы Намли после голевой на Спайича перестал бояться брать инициативу в свои руки, у него ведь волшебная левая нога. А там глядишь и травмированные начнут возвращаться в строй. Вот Газинский уже работает в общей группе и потихоньку набирает кондиции. Чем не повод для оптимизма?