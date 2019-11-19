Как не приехать "в зад" и какую дистанцию соблюдать на дороге

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Евгений Мельченко© Собственность Евгения Мельченко

Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко рассуждает о том, можно ли избежать распространенных ситуаций, когда водитель «приезжает» во впереди идущий автомобиль.

— Только в Краснодаре каждый день случается несколько десятков дорожно-транспортных происшествий. Бывают серьезные ДТП, но, как правило, это аварии мелкие. И тем не менее это неприятно и прискорбно.

Огромная их часть — это столкновения, связанные с несоблюдением дистанции между автомобилями, часто в пробках. В таких случаях столкновение практически безопасно, но влечет за собой потерю времени, средств и нервных клеток. А вот если это происходит на достаточно высокой скорости, как правило — за городом, то может быть очень и очень серьезно и опасно для жизни.

Дистанция в городе

Можно схватиться за учебники или справочники, а можно взять с полки пирожок и запомнить несколько правил, соблюдения которых хватает для более или менее комфортной езды в городской среде.

При движении в пробке дистанция до ближайшего впереди идущего автомобиля должна составлять примерно 2/3 от длины вашей машины. Но, как правило, двух метров хватает вполне. Это нужно для того, чтобы при желании можно было без препятствий перестроиться в другой ряд и не упереться в своего соседа спереди.

Стоит отметить, что в ПДД есть такое понятие, как «эффективное расстояние». Оно предписывает двигаться со скоростью 40 км/ч на расстоянии 20 метров друг от друга. Будем честны: возможно, для безопасности это эффективно, но в городе нереально.

Дистанция на трассе

А вот бесплатный совет из школы экстремального вождения, которую мне когда-то повезло закончить. Расстояние до впереди идущего автомобиля следует считать не метрами, а секундами, это время, за которое вы проедете это самое расстояние. На какой бы скорости вы ни ехали, так проще рассчитать безопасную дистанцию. Это неплохая привычка. Например, на скорости 60 км/ч до впереди идущего автомобиля в сухую погоду должно быть не менее двух-трех секунд. Это для опытного водителя, который имеет представление об эффективном торможении.

Эффективное торможение. Сейчас этот термин теряет актуальность, так как современные автомобили имеют системы безопасности, которые не дают транспортному средству при резком торможении срываться в скольжение или движение юзом. Тем не менее для остальных (кого еще не настиг прогресс): это метод торможения без блокировки колес. Как правило, это торможение кратковременными нажатиями на педаль тормоза на грани блокировки колес, торможение двигателем или совокупность этих приемов. Длительных тормозных усилий стоит избегать.

Для новичка оптимальное расстояние до впереди идущего автомобиля — это примерно четыре секунды и более. Засекается все это на глаз, по любому статичному ориентиру на дороге (столб, дерево, магазин, ларек). На скользкой трассе это совсем иные величины, которые основаны на знании своего собственного автомобиля, его возможностей и характеристик.

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Но главное — не отвлекаться. Представьте, если бы вы, как и любой из множества российских водителей (без систем и «круиза»), отвернулись хотя бы на секунду. Вы теряете огромное расстояние и время на реакцию. Для сравнения: перенос ноги с педали акселератора на педаль тормоза — это примерно 0,2 секунды, что составляет на скорости в 90 км/ч примерно 5-6 метров. То есть за секунду потери внимания вы теряете 25 метров жизни на дороге.

Поэтому, будучи за рулем, лучше вообще не отвлекаться от дороги. Об этом в следующих материалах.

Аварии Дороги ДТП

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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