Как не приехать "в зад" и какую дистанцию соблюдать на дороге

Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко рассуждает о том, можно ли избежать распространенных ситуаций, когда водитель «приезжает» во впереди идущий автомобиль.

— Только в Краснодаре каждый день случается несколько десятков дорожно-транспортных происшествий. Бывают серьезные ДТП, но, как правило, это аварии мелкие. И тем не менее это неприятно и прискорбно.

Огромная их часть — это столкновения, связанные с несоблюдением дистанции между автомобилями, часто в пробках. В таких случаях столкновение практически безопасно, но влечет за собой потерю времени, средств и нервных клеток. А вот если это происходит на достаточно высокой скорости, как правило — за городом, то может быть очень и очень серьезно и опасно для жизни.

Дистанция в городе

Можно схватиться за учебники или справочники, а можно взять с полки пирожок и запомнить несколько правил, соблюдения которых хватает для более или менее комфортной езды в городской среде.

При движении в пробке дистанция до ближайшего впереди идущего автомобиля должна составлять примерно 2/3 от длины вашей машины. Но, как правило, двух метров хватает вполне. Это нужно для того, чтобы при желании можно было без препятствий перестроиться в другой ряд и не упереться в своего соседа спереди.

Стоит отметить, что в ПДД есть такое понятие, как «эффективное расстояние». Оно предписывает двигаться со скоростью 40 км/ч на расстоянии 20 метров друг от друга. Будем честны: возможно, для безопасности это эффективно, но в городе нереально.