Кубанцы, кубаноиды или кубанько? Как водят автомобиль на Кубани

Журналист и редактор раздела Авто Юга.ру Евгений Мельченко почитал комментарии посетителей сервиса «Яндекс.Дзен» и узнал, что думают россияне о манере вождения в Краснодарском крае.

Каждая страна, регион или город в плане культуры вождения автомобиля и соблюдения правил дорожного движения несчастлив по-своему. Счастливы, как правило, все одинаково.

Но согласитесь, счастье — это скучно и неинтересно. Едешь, тошнишь спокойно 50 км/ч по европейским городам. Вот где счастье. И крикнуть не на кого, и подрезать — зашквар. А вот если попадется поляк какой-нибудь, видишь «родственную душу», и начинаются «шашечки» по узким улицам Брно или Баден-Бадена. Заезжаешь потом на территорию Краснодарского края и кидаешься обнимать кущевского хлопца, подрезавшего тебя с крайнего левого в крыло на первом же перекрестке.

В целом каждый водитель, заезжая в чужой регион, почти сразу произносит либо «у нас примерно так же», либо «какой кошмар, как они тут ездят». Так что же думают россияне о кубанских водителях? Ниже ряд комментариев читателей на канале «Кубань на колесах».