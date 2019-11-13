Кубанцы, кубаноиды или кубанько? Как водят автомобиль на Кубани
Журналист и редактор раздела Авто Юга.ру Евгений Мельченко почитал комментарии посетителей сервиса «Яндекс.Дзен» и узнал, что думают россияне о манере вождения в Краснодарском крае.
Каждая страна, регион или город в плане культуры вождения автомобиля и соблюдения правил дорожного движения несчастлив по-своему. Счастливы, как правило, все одинаково.
Но согласитесь, счастье — это скучно и неинтересно. Едешь, тошнишь спокойно 50 км/ч по европейским городам. Вот где счастье. И крикнуть не на кого, и подрезать — зашквар. А вот если попадется поляк какой-нибудь, видишь «родственную душу», и начинаются «шашечки» по узким улицам Брно или Баден-Бадена. Заезжаешь потом на территорию Краснодарского края и кидаешься обнимать кущевского хлопца, подрезавшего тебя с крайнего левого в крыло на первом же перекрестке.
В целом каждый водитель, заезжая в чужой регион, почти сразу произносит либо «у нас примерно так же», либо «какой кошмар, как они тут ездят». Так что же думают россияне о кубанских водителях? Ниже ряд комментариев читателей на канале «Кубань на колесах».
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Но не все так плохо. Некоторые люди, например, не просто ныряют в лужу Московского микрорайона, начиная извергать газы и поливать помоями местное население. Кто-то даже пытается искать, и даже иногда находит причины такого положения на дорогах. Обоснованы эти причины или нет — это уже вопрос иной, но главной из них является огромное количество «понаехов» в краевой столице и манера вождения водителей иных регионов в летний курортный период.
Вообще, не очень понятно, почему компания — производитель компьютерных игр Rockstar постоянно использует в мирах GTA какие-то лайтовые локации. Согласитесь, Лондон, Лос-Анджелес или Вегас — далеко не самые интересные точки для водительского беспредела. Почему бы не использовать Дакку или Дели, Краснодар или Геленджик? Герой пытается припарковать машину в пределах 30‑километрового радиуса краснодарской зоны отчуждения от ПДД, а ему мешают всевозможные кубанько с битами на автомобилях и бородатые кубанисты со смузи на самокатах и велосипедах. Сценарий требует доработки, но основа есть.
Хотел употребить словосочетание «если говорить серьезно», но не стану. Более чем 20-летний стаж вождения по нашему краю, России, Европе и Африке позволяет не относиться к этому всему серьезно. Думается, не стоит портить нервы себе и остальным водителям — лучше сделать глубокий вдох и вместо вопля негодования с упоминанием нечисти по матушке и батюшке постараться спеть «Краснодар» Вадима Степанцова. С любовью и с выражением.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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