Жара, «кубаноиды», пробки и парк Галицкого. Плюсы и минусы Краснодара с точки зрения «понаехавших»

Юга.ру расспросили нескольких человек, переехавших в Краснодар из других городов России, о том, как им здесь живется, и попросили назвать преимущества и недостатки кубанской столицы. Редакция может не разделять взгляды героев материала — они высказывают личное мнение и личную позицию. Все они переехали в Краснодар четыре-пять лет назад.

Почему решили переехать

Евгений, 50 лет, переехал из Хабаровска: — Во многом мы переезжали ради детей. Перспектив на Дальнем Востоке для них в плане образования, работы и роста мы не видели никаких. Когда по телевизору говорят, что Дальний Восток — это территория опережающего развития, то пусть это говорят вам. Мы-то знаем, что нет там никакого развития и не будет, наверное, уже никогда. Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре — это достаточно большие и красивые города, но жить там невозможно. Девять месяцев в году там холод. Кроме того, живя там, мы находились в изоляции от остальной России. Чтобы слетать в Москву, нужна огромная сумма денег. Билет в Японию или Корею стоил гораздо дешевле. Один из минусов — это нескончаемый поток мигрантов из Средней Азии. Я не против ни одной религии, но все таксисты, все водители, продавцы в магазинах, работники сферы услуг в городе — это приезжие из бывших союзных республик. И когда на улицах я стал встречать женщин в хиджабах, а по утрам на улице запел имам, я был, мягко говоря, удивлен. А вот китайцев в Хабаровске, кстати, не было. Экономическая ситуация повернулась таким образом, что в Китае люди стали зарабатывать больше, чем в России. И китайцы просто перестали к нам переезжать.

Артур, 32 года, переехал из Луганска: — Уехать из родного города заставила активная фаза боевых действий на Донбассе.

Олег, 49 лет, переехал из Владивостока: — По молодости я работал простым грузчиком и получал 400 рублей [в месяц — Юга.ру] — большие по тем временам деньги. Если в советское время человека мотивировали на то, чтобы он ехал на Дальний Восток, то сейчас государству это не нужно. Снижают выплаты, убирают надбавки. Возникает такое ощущение, что власть специально создает такие условия, чтобы люди уезжали оттуда. Средний уровень зарплат на Дальнем Востоке такой же, как и здесь, на юге, но цены там гораздо выше. Причины переезда у всех, как мне кажется, одни и те же — географические, социально-бытовые, отчасти экономические и культурные. На Дальнем Востоке всего два культурных центра — Хабаровск и Владивосток. Но за 45 лет, которые я там прожил, я их уже наизусть знаю. А здесь за один день можно съездить на машине в Москву или в любую другую сторону. А там приходилось сидеть на месте. Дети на Дальнем Востоке не могут получить то образование, которое они могут получить в европейской части России.

Алиса, 27 лет, переехала из Перми: — Сложилось несколько факторов. Во-первых, всегда были мысли о переезде. Особенно у мужа, так как он из семьи военных и все детство переезжал с одного места на другое. Во-вторых, на момент переезда была какая-то стагнация в жизни и работе — вроде бы все неплохо, но скучно и без перспектив. Ключевым оказался третий фактор — покупка квартиры. У нас были сбережения, но после обвала рубля в декабре 2014 года наиболее правильным решением показалось потратить их на недвижимость. В Перми жилье на тот момент было не самым дешевым, и мы решили рассмотреть другие города.

Почему выбрали именно Краснодар

Евгений: Шесть лет назад в Хабаровске прошел слух — все стали говорить про Краснодар. Честно сказать, никто даже и не знал, где этот Краснодар точно находится. Нам с супругой захотелось что-то поменять в жизни, и мы решили съездить на разведку. Приехали в ноябре и увидели, что, оказывается, есть в России места, где даже зимой бывает тепло. Мы были в шоке от цен, которые тогда были на порядок ниже, чем в Хабаровске. Начиная от продуктов и кончая жильем. Когда моя супруга зашла в магазин «Табрис», который, как мы сейчас знаем, совсем не дешевый, то вынесла два пакета продуктов и с удивлением рассказала, что отдала за все это 700 рублей. В Хабаровске это стоило бы в два раза дороже.

Артур: Про город ничего до этого не знали и никогда здесь раньше не бывали — нас позвали сюда родственники. Еще рассматривали подмосковный Королев, но в Краснодаре и снять квартиру было намного дешевле, и условия были более комфортными. Также понравилась погода, которая очень отличалась от погодных условий в Подмосковье.

Олег: Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. В Краснодаре тепло и комфортно. Летом здесь +40 °С, но переносится гораздо легче, чем +30 °С в Хабаровске и Владивостоке, где дикая влажность и некуда деться от жары. А здесь в тенек зашел — и нормально. Про погоду зимой и так все понятно — на юге и зимы-то нет. Зато здесь есть условия для того, чтобы заниматься бизнесом. На Дальнем Востоке это гораздо сложней. Да и людей там меньше живет — во всем Хабаровском крае и Еврейской автономной области живет всего 1,5 млн жителей — как Краснодар с пригородами.

Алиса: Думали о Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, естественно, — крупных городах с историей и развитой культурной жизнью, с нормальными возможностями трудоустройства. За полгода до этого муж был проездом в Краснодаре, и он ему тоже приглянулся. В итоге развивающийся город с теплым климатом и недорогим жильем показался лучшим вариантом.

К тому же мы учитывали возможность, что город нам может не понравиться, и мы захотим вернуться обратно — поэтому основным фактором все же была возможность не потерять, а лучше заработать деньги на покупке или продаже недвижимости. В итоге переехали, купили квартиру, пожили некоторое время и поняли, что город нам нравится и жить здесь на данный момент нам комфортно.

Как выбирали жилье

Евгений: Конечно, мы заранее мониторили ситуацию. В первую очередь смотрели транспортную составляющую и выбирали жилье поближе к трамвайной линии. Там, где я живу, жилье далеко не дешевое по краснодарским меркам. Например, в Музыкальном микрорайоне живут станичники, которым очень хотелось переехать в город. Но вот эти шестиэтажки в полях нам, дальневосточникам, неинтересны. У нас уровень обеспеченности несколько повыше.

Артур: На данный момент снимаем квартиру на улице Восточно-Кругликовской. Сняли здесь, потому что рядом жили родственники. А в итоге, пожив, решили никуда не перебираться. Очень нравится, что здесь много зеленых зон, где можно погулять. Рядом стадион «Краснодар» с прекраснейшим парком. Как оформим гражданство, планируем взять ипотеку в этом же районе.

А в Краснодаре есть возможность за меньшую сумму взять лучшее. Можно даже за миллион найти жилье, а во Владивостоке и сарай не купишь за эти деньги... Олег

Олег: Чтобы улучшить жилищные условия во Владивостоке, нужны огромные деньги. Цены на жилье растут там каждый месяц. А в Краснодаре есть возможность за меньшую сумму взять лучшее. Можно даже за миллион найти жилье, а во Владивостоке и сарай не купишь за эти деньги. Я жил в двухкомнатной квартире в панельном доме, площадь — 67 квадратов, стоимость — 5 млн рублей. Здесь я купил двухкомнатную квартиру бизнес-класса площадью 80 квадратов за 3,7 млн рублей. И на отделку, и на интерьер денег хватило. Эта доступность жилья и манит сюда людей.

Алиса: Не слежу за ситуацией сейчас, но на момент переезда жилье в Краснодаре было дешевле аналогичного жилья в Перми и большинстве других городов — вариантов для переезда. И не только в домах, которые строились в полях на окраине города, но и в неплохих районах.



Мы выбирали жилье по сочетанию цены, качества, близости к центру и инфраструктуры района. В итоге купили квартиру на стадии строительства на Старокубанской, недалеко от «Галактики». Дом сдали вовремя, состояние квартиры было выше среднего, в цене она выросла — так что мы довольны. Правда, сейчас не радует жадность застройщика — изначально в проекте было три дома, а сейчас их семь. Можно представить, что будет с движением в районе, когда они все будут сданы.

Что в Краснодаре с работой?

Евгений: Могу сказать, что ни в одном городе страны нет такого уровня коммерциализации, как в Краснодаре. Почему? Во-первых, здесь всегда был аграрный край, и огромных градообразующих заводов здесь никогда не было. Даже в советские годы было принято покупать и продавать. Если что-то и производится, то на продажу. Приехав сюда, мы поняли, что по-другому здесь не выживешь. Здесь нужно крутиться. Но мы ребята закаленные, сразу ринулись в бой. Трудности есть, но среди моих знакомых нет тех, у кого бы не получилось здесь устроиться. С работой здесь гораздо проще, чем в Хабаровске. У меня собственное дело: я механик, занимаюсь ремонтом строительной техники. Моя супруга работала учительницей начальных классов, здесь у нее студия подготовки детей к школе. У нее большой педагогический опыт, и сейчас дела идут очень успешно.

Артур: Найти работу вполне реально. Главное — это желание и разрешающие документы, в нашем случае это так называемый патент на работу. Сначала, сразу после приезда, я занимался тем же, что и в Луганске, — работал инженером по прокладке интернет-сетей. Сейчас поменял профиль и занялся производством бассейнов.

Некоторые боятся сюда переезжать, потому что есть мощный стереотип, что в Краснодаре нет работы. Да, здесь нет работы, но роллс-ройсы я вижу каждый день. Во Владивостоке я их не видел Олег

Олег: На Дальнем Востоке я служил в пожарной охране и преподавал в университете. Всю жизнь был бюджетником. Здесь кручусь-верчусь. Ремонт, строительство, дизайн интерьеров, фотография, педагогическая деятельность. Всего по чуть-чуть. Некоторые боятся сюда переезжать, потому что есть мощный стереотип, что в Краснодаре нет работы. Да, здесь нет работы, но роллс-ройсы я вижу каждый день. Во Владивостоке я их не видел. Так вот, мне кажется, что в Краснодаре просто никто не хочет работать. Открывают точки, крутятся, занимаются сразу несколькими направлениями. За счет этой мелкой суеты и выживают. Если выйти днем на улицу, то на улицах толпы людей и множество машин. Кто все эти люди? Что они здесь делают в рабочее время? Центральная улица в Хабаровске или Владивостоке в час дня будет пустой. Никто здесь не стремится искать работу, все стараются открыть собственное дело. Странно ведь — работы нет, а город растет и процветает. Но как так? Почему все не стоит серое и разрушенное, а люди не бросаются друг на друга за пайку хлеба? Работы нет, но у всех есть свой бизнес.

Специалисты здесь не востребованы и не нужны. Открываешь любые сайты для поиска работы и смотришь. Например, требуется дизайнер и перечисляется, какие программы он должен знать и что уметь. Требуют опыт работы, нацеленность на результат и дают зарплату 25 тыс. рублей. За эти деньги во Владивостоке девочку сажают за компьютер и показывают, на какую кнопку нажимать.

Но всем по барабану. Здесь нацелены на то, чтобы продать... Олег

Еще один пример — некомпетентность. Зайди на стройку и посмотри, что там творится. Строят дома в один кирпич — такой кладки по строительным нормам и правилам нет. Но всем по барабану. Здесь нацелены на то, чтобы продать.

Алиса: Я по образованию провизор. Это такая специальность, с которой можешь найти работу в любом городе. В Перми, казалось бы, должна быть выше конкуренция, так как там находится один из крупнейших фармацевтических вузов России, но и относительно недалеко от Краснодара есть Пятигорск с аналогичным учебным заведением. А по факту и в Перми, и в Краснодаре найти работу несложно. У мужа ситуация похожая, только он работал в сфере гостиничного бизнеса.

Как приезжие воспринимают местных

Евгений: Я слышал в новостях, что в Краснодаре сейчас живет 300 тыс. приезжих с Дальнего Востока. Мне кажется, что это правда. В Хабаровске остались люди, которые еще не продали жилье, или те, кто продал и уже собирает контейнер. Да, переезжают люди из Сибири, с Урала и Севера, но первыми ситуацию с Краснодаром прочухали дальневосточники. Сюда перебрались люди, которые не просто все бросили и переехали, а те, кто смог чего-то добиться на Дальнем Востоке и теперь добиваются здесь. Мы приехали сюда не с пустыми руками и смогли заработать это там, где условия для заработка были труднее, чем здесь. Как здесь живут, какие здесь люди, как все повернется — мы не знали ничего. Просто надеялись на лучшее. Дальневосточники — это достаточно высокообразованные, трудолюбивые и здоровые люди. Мы пришли сюда всерьез и надолго. Приехав сюда, мы быстро влились и нашли общий язык с местными жителями. У меня на предприятии работает 12 человек, половина из них местные — работаем душа в душу.

Некоторые знакомые пугали меня злыми и меркантильными кубаноидами. Пугали зря — те же люди, что и везде... Алиса

Артур: Люди здесь более пафосные, чем в Луганске. И хотя высокомерие встречается не так часто, в основном его проявляют те, кто ничего серьезного из себя не представляет.

Алиса: Некоторые знакомые пугали меня злыми и меркантильными кубаноидами. Пугали зря — те же люди, что и везде. Даже более открытые и душевные. К тому же поди найди этого кубаноида среди толпы понаехов… Есть пара отличий, но они касаются не конкретно людей, а ситуации в регионе в целом: это кумовство и манера вождения. Кумовство, я думаю, вообще свойственно русскому человеку, но на Кубани и Кавказе это заметно больше. А на дороге много резких и дерзких водителей, которые любят гонять и ездить по обочинам. Этой зимой была в Перми и Казани — водители там на порядок спокойнее и вежливее. Но думаю, после переезда все равно начинаешь ездить так, как ездят вокруг тебя, — поэтому сваливать все на кубанцев язык не поворачивается.

Минусы Краснодара

Евгений: Уровень образования местных — это большой минус. Младший сын учится в школе, старший сын — в университете, поэтому я знаком с ситуацией. В вузе процветает коррупция — как я понял, вообще можно не учиться, просто вовремя платить. У школьных учителей низкий уровень подготовки. Как они преподают, их подход — у супруги волосы дыбом встают. Хотя я не знаю, как обстоит дело в других регионах, может, так сейчас во всей стране.

Артур: Главная проблема — пробки! Хотя сейчас они меня не очень сильно беспокоят, чего не сказать про прошлую работу. Когда приходилось от улицы Российской добираться до Витаминкомбината, а оттуда идти пешком в поселок Южный.

Мне кажется, основные минусы Краснодара идут от неадекватной застройки. В итоге куча очень дешевого жилья, привлекающего мигрантов из других регионов Алиса

Олег: Самый большой минус — это транспортная логистика. Я бывал в Москве, в Казани — там постоянно строятся новые дороги, двухуровневые развязки. Здесь развязки не строятся в принципе. Я не знаю, с чем это связано, но в итоге здесь постоянный транспортный коллапс, который происходит уже не только в час пик. Проблема есть, но она никак не решается. В пробках уже нечем дышать. Причем пробки не только в городе, но и по краю. Чтобы доехать до моря, нужно несколько часов.

Алиса: Мне кажется, основные минусы Краснодара идут от неадекватной застройки. В итоге куча очень дешевого жилья, привлекающего мигрантов из других регионов и внутри края, при этом отсутствующая, не рассчитанная на эти районы инфраструктура. Отсюда жуткие пробки, нехватка детских садов и школ, очереди в поликлиниках. Можно свалить все на понаехов, но их бы не было, не будь этих квартир за миллион. Тем более что переезжали люди сюда всегда. Кто-то местный зачастую оказывается понаехавшим во втором и третьем поколениях. Но такой сильный поток хлынул только в последние годы.

Плюсы Краснодара

Евгений: Девять месяцев в году в Хабаровске зима. В Краснодаре я пятый год не вижу этого снега, и я счастлив. У жены раньше был хронический гайморит, но, переехав сюда, она забыла о нем. Не лечилась, ничего не делала — само все прошло. Мне нравится менталитет людей. Есть понятие «кубанец» и понятие «кубаноид». Мне «кубанцы» объяснили, кто такие «кубаноиды», но первые два года я не мог понять, что это такое, не встречал их. Хотя сейчас начал уже немножко разбираться.

Артур: В Краснодаре хорошая инфраструктура. Нравится, что здесь доступное жилье — и чтобы снять, и чтобы его купить. Нравится парк, который построил Сергей Галицкий. Нравится расположение города, рядом с которым есть места для отдыха на любой вкус — и горы, и море.

Олег: Первые два года полностью оправдались — низкие цены, чистый город. Краснодар — это большая чисто убранная квартира. Чище, чем в Ростове или Казани. А с такими городами, как Ставрополь, даже сравнивать нельзя. Там и грязь, и мусор, и заросли. В Краснодаре такого нет — все убрано, подстрижено, дворники работают. Последние пару лет наметилась такая тенденция, что стало грязней. Видимо, дело в приезжих с низким уровнем культуры. Это немного разочаровывает. Но тем не менее радует, что Краснодар становится похожим на большой город, он становится мегаполисом. Если пять лет назад Краснодар не было видно со стороны, то сейчас, с какой стороны не подъедешь, видно, что заезжаешь в город. Я бы отметил климат. У меня знакомые привезли в Краснодарский край дедушку, который уже не ходил. Через некоторое время он здесь ожил и пошел в море купаться. Также здесь доступные фрукты. Киви, гранаты, бананы — на Дальнем Востоке они продаются в супермаркетах поштучно. Один банан стоил 30 рублей два года назад. О чем тут можно говорить.