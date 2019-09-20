«Пришло время впервые серьезно поругать Мусаева». Артур Каратай о разгроме «Краснодара» в Лиге Европы

«Почти вся команда бежит словно с гирями на ногах. Отсюда в том числе и большое количество брака — ну не мог же этот состав растерять технику за несколько недель?» — спортивный аналитик Артур Каратай ищет причины разгрома «быков» в Швейцарии.

Помните песню из народного мультика про Винни? «Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет!» Такое ощущение, что тренерский штаб «Краснодара» вдохновился этими строчками. В какую сторону сейчас движется команда — тоже большой секрет. Свой пятачок они вчера в Швейцарии получили и теперь дружно (можно даже одним рейсом с ЦСКА) поедут отмазываться от ощущения, которое иначе как липким и не назовешь. Даже и не думайте проводить параллели с «Олимпиакосом». Греки намного сильнее «Базеля», в чем на этой неделе, к слову, убедился финалист последней Лиги Чемпионов «Тоттенхэм». А вчера у меня был флешбэк в детство: «Базель» и «Краснодар» играли в настоящий дворовый футбол! Обрезки центральных защитников, чудовищные разрывы между линиями, недобегания и недоработки в обороне при игре 1 в 1. Такую вакханалию нельзя назвать атакующим стилем — это натуральный бесформенный хаос.

А теперь попробуем разобраться в причинах. Тем более что наметки этого ужаса были и с «Крыльями». Вы будете смеяться, но там по качеству игра была не сильно лучше вчерашней. И просто матчами сборных это уже не объяснить: до Швейцарии команда неделю тренировалась в привычном ритме, этого более чем достаточно. Так что пришло время впервые серьезно поругать Мусаева. Во-первых, налицо серьезный функциональный спад. Почти вся команда бежит словно с гирями на ногах. Отсюда в том числе и большое количество брака — ну не мог же этот состав растерять технику за несколько недель? Значит, перегрузили на тренировках. Нет легкости в движениях — нет привычного эффективного атакующего футбола. Лишь Вандерсон по движению выглядит на своем уровне. Наверное, поэтому он сейчас в большей степени является лидером в текущем составе.