«Пришло время впервые серьезно поругать Мусаева». Артур Каратай о разгроме «Краснодара» в Лиге Европы
«Почти вся команда бежит словно с гирями на ногах. Отсюда в том числе и большое количество брака — ну не мог же этот состав растерять технику за несколько недель?» — спортивный аналитик Артур Каратай ищет причины разгрома «быков» в Швейцарии.
Помните песню из народного мультика про Винни? «Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет!» Такое ощущение, что тренерский штаб «Краснодара» вдохновился этими строчками. В какую сторону сейчас движется команда — тоже большой секрет. Свой пятачок они вчера в Швейцарии получили и теперь дружно (можно даже одним рейсом с ЦСКА) поедут отмазываться от ощущения, которое иначе как липким и не назовешь.
Даже и не думайте проводить параллели с «Олимпиакосом». Греки намного сильнее «Базеля», в чем на этой неделе, к слову, убедился финалист последней Лиги Чемпионов «Тоттенхэм». А вчера у меня был флешбэк в детство: «Базель» и «Краснодар» играли в настоящий дворовый футбол! Обрезки центральных защитников, чудовищные разрывы между линиями, недобегания и недоработки в обороне при игре 1 в 1. Такую вакханалию нельзя назвать атакующим стилем — это натуральный бесформенный хаос.
А теперь попробуем разобраться в причинах. Тем более что наметки этого ужаса были и с «Крыльями». Вы будете смеяться, но там по качеству игра была не сильно лучше вчерашней. И просто матчами сборных это уже не объяснить: до Швейцарии команда неделю тренировалась в привычном ритме, этого более чем достаточно. Так что пришло время впервые серьезно поругать Мусаева.
Во-первых, налицо серьезный функциональный спад. Почти вся команда бежит словно с гирями на ногах. Отсюда в том числе и большое количество брака — ну не мог же этот состав растерять технику за несколько недель? Значит, перегрузили на тренировках. Нет легкости в движениях — нет привычного эффективного атакующего футбола. Лишь Вандерсон по движению выглядит на своем уровне. Наверное, поэтому он сейчас в большей степени является лидером в текущем составе.
Следующий аспект — психологический. У команды нет огня и злости. Меня, конечно, очень радует, что Мусаев и Матвеев весьма адекватные люди с поставленной речью. Но иногда в раздевалке нужно и бутсами пошвыряться, как это делал сэр Алекс. Заметьте, я не говорю о безразличии — лишь о спортивной злости. Они хотят играть и побеждать, но не могут себя заставить умирать на поле в попытках исправить ситуацию. И я совершенно не поддерживаю вчерашние мысли комментаторов «Матч ТВ» о грядущей игре с ЦСКА как приоритетной: «Краснодар» всегда с уважением относился к Лиге Европы и не мог пожертвовать матчем с «Базелем», тем более таким образом. Поверьте, Гончаренко из ЦСКА скажет вам то же самое.
Впрочем, это все лишь теории. Что происходит в команде — известно лишь внутри коллектива. Стратегически швейцарский конфуз пока не имеет серьезных последствий. Ну, кроме исторического антирекорда. Функционально игроков можно привести в норму, спортивную злость можно взрастить. Правда, времени для этого маловато. Уже в воскресенье игра с ЦСКА. И пусть вас не смущает, что у армейцев половина основы не сыграет из-за травм или дисквалификаций: «Краснодар» вчера доказал, что может проиграть кому угодно.
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