«Зато сиськи показала». Василий Уткин — о неутешительном гимне Лиги чемпионов на стадионе «Краснодара»

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин возмущен отношением болельщиков «Краснодара» к предстоящей игре с греческим «Олимпиакосом» в рамках Лиги чемпионов. По его мнению, оскорбительно ждать от игры не результата, а чего угодно другого — например, гимна ЛЧ на домашнем стадионе «быков».

— О Краснодаре. Слушайте, ну что вы несете. Ну, сыграет гимн Лиги чемпионов на стадионе. На стадион люди не музыку слушать ходят. По крайней мере, в дни футбольных матчей.

Не сыграл бы в этом году — сыграл бы в следующем. А если б проиграл ФК «Краснодар» прямо сразу «Порту» — что, это была бы музыкальная драма?

А если бы гимн сыграл после нулевой ничьей в Греции с «Олимпиакосом» — там бы восьмая нота добавилась? У вас линейка сломалась, меломаны. Речь идет о самом крутом футбольном турнире современности. И есть огромная разница в том, чтобы постоять у входа, посмотреть на дверь, улыбнуться тому, как ты постоял рядом, и пойти восвояси, или войти внутрь, вообще в двери эти не всматриваясь.