«Зато сиськи показала». Василий Уткин — о неутешительном гимне Лиги чемпионов на стадионе «Краснодара»

Краснодарский край, В мире Распечатать

Василий Уткин© Фото из телеграм-канала Василия Уткина

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин возмущен отношением болельщиков «Краснодара» к предстоящей игре с греческим «Олимпиакосом» в рамках Лиги чемпионов. По его мнению, оскорбительно ждать от игры не результата, а чего угодно другого — например, гимна ЛЧ на домашнем стадионе «быков».

— О Краснодаре.

Слушайте, ну что вы несете. Ну, сыграет гимн Лиги чемпионов на стадионе. На стадион люди не музыку слушать ходят. По крайней мере, в дни футбольных матчей.
Не сыграл бы в этом году — сыграл бы в следующем.

А если б проиграл ФК «Краснодар» прямо сразу «Порту» — что, это была бы музыкальная драма?
А если бы гимн сыграл после нулевой ничьей в Греции с «Олимпиакосом» — там бы восьмая нота добавилась?

У вас линейка сломалась, меломаны. Речь идет о самом крутом футбольном турнире современности. И есть огромная разница в том, чтобы постоять у входа, посмотреть на дверь, улыбнуться тому, как ты постоял рядом, и пойти восвояси, или войти внутрь, вообще в двери эти не всматриваясь.

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Хватит играть в бирюльки. Краснодар сделал к своей мечте размашистый невероятный шаг, а потом шлепнулся в навоз. Вот что важно. И если не это станет уроком, то никакого урока вообще нет.

Говорить: «А зато у нас гимн играл!» — это все равно что сказать: «А зато у нас бабы красивые».

Лучший подарок, который можно сделать сейчас футболистам «Краснодара» — это оценивать их исключительно сквозь призму результата и больше никак. Для этого слишком много сделано.

А иначе, если искать иные смыслы, помимо результата — как вы не понимаете, это же снисходительность. Тем самым вы говорите: «Кто бы мог подумать, в такой перди — и ЛЧ!»

Нет ничего более оскорбительного.

Ни один молодой пацан не думает вслед уходящей с другим девчонке: «Ничего, зато сиськи показала. В другой раз позволит потрогать»…

Конечно.
Только Лига Чемпионов.
Если не сейчас, это облом.
Целый год ждать!
Кошмар.

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«Зато сиськи показала». Василий Уткин — о неутешительном гимне Лиги чемпионов на стадионе «Краснодара»
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