«Олимпиакос» выбил «Краснодар» из Лиги чемпионов

Елена Синеок
Матч «Краснодар» — «Олимпиакос», Краснодар, 27 августа 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 августа футбольный клуб «Краснодар» на домашнем стадионе провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса»

Как сообщали Юга.ру, в первой игре серии «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0. Ответная встреча закончилась также не в пользу «горожан»: на 11-й минуте Даниил Уткин забил мяч в ворота гостей, но спустя несколько секунд Юссеф Эль-Араби сравнял счет, а на 48-й минуте он же отправил второй мяч в ворота «Краснодара», установив окончательный счет — 1:2.

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По итогам двух встреч (6:1) черно-зеленые выбывают из Лиги чемпионов и попадают в групповой этап Лиги Европы. Их соперники определятся жеребьевкой 30 августа. Первые игры турнира состоятся 19 сентября.

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