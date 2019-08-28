«Олимпиакос» выбил «Краснодар» из Лиги чемпионов

27 августа футбольный клуб «Краснодар» на домашнем стадионе провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса»

Как сообщали Юга.ру, в первой игре серии «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0. Ответная встреча закончилась также не в пользу «горожан»: на 11-й минуте Даниил Уткин забил мяч в ворота гостей, но спустя несколько секунд Юссеф Эль-Араби сравнял счет, а на 48-й минуте он же отправил второй мяч в ворота «Краснодара», установив окончательный счет — 1:2.