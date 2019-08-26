«Игроку можно простить все, кроме равнодушия». Обзор игры «Краснодар» — «Локомотив»

Спортивный аналитик Артур Каратай рассуждает о молодежи и ветеранах «Краснодара», а также предвкушает Лигу чемпионов.

В субботу во время матча было так душно, что стало тревожно: как обескровленному травмами и графиком «Краснодару» играть в этом хаммаме против бодрого «Локо»? Ну, на морально-волевых, а как иначе. Семин удивил схемой в пять защитников, но удивление прошло, когда выяснилось недомогание Алексея Миранчука. Кадровая ситуация в «Локомотиве» не лучше краснодарской, там тоже каждая боевая единица — на вес золота.

Выбор схемы Семина выглядел оправданным лишь в начале матча. Ошибку Сафонова сложно объяснить, но легко простить. Никакой тенденции в этом я не вижу, а все нападки на молодого вратаря — отголоски высоких ожиданий. Тем более что пальцы в сторону его игры в Греции можно в песок опускать — да, там были удары под штангу и из-под защитника, но грубыми ошибками это и близко не пахнет. С «Локо» Сафонов ошибся лишь раз, после чего никакой тряски за ним не наблюдалось, лишь смиренное сожаление.

Атакующая группа в субботу была академичной, причем буквально. Трое выпускников академии и Вандерсон. По Шапи вопросов нет, он провел выдающуюся игру. И я сейчас говорю не только о голе и старании идти на обострение. Это был лучший матч Магомеда за «Краснодар» с точки зрения оборонительных действий. Несколько его отборов — у Смолова и Миранчука — можно вообще в учебники заносить. Шапи догонял и обезмячивал оппонентов словно цепной пес, которого спустили на лису, пришедшую во двор за курами.

Уткин пока сыроват, хотя в старании ему тоже не откажешь. Но вот Игнатьев был совершенно инородным телом в конструкции игры «Краснодара». Ваня может быть полезен при постоянных позиционных атаках, где нужно завершение в одно касание. Но «Локомотив» — это не «Сочи». Семин дал правильную установку встречать высоко, и если у «быков» возникали сложности с выходом в атаку через пас, следовали забросы вперед, где Чорлука просто сожрал Игнатьева. В этих ситуациях Ари и Берг умеют цепляться за мячи благодаря мощи и выбору позиции. Игнатьев же по сути лишь просил фолы и возмущался.

Кстати, я совершенно не разделяю огульной критики в адрес Берга. Да, швед пока не забивает, и пожалуй лучшие его годы позади. Но разве похоже, что он приехал доигрывать? Бьется в каждом эпизоде, за мячи цепляется, играет на команду. Игроку можно простить все, кроме равнодушия. А Берг совершенно точно не равнодушен. Да и вообще сейчас равнодушных в «Краснодаре» нет. Потому и удалось придавить «Локомотив» в концовке, пусть даже и без победного гола. В условиях кадровых проблем это возможно самое главное, что демонстрирует команда. Она зла на обстоятельства не меньше вашего и хочет перешагнуть через все трудности, отвесив им громкого пинка.