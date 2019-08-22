«Класс не в том, чтобы совершать подвиги, класс в том, чтобы не допускать провалов». Василий Уткин о разгроме «Краснодара» в Греции

Краснодарский край, Вся Россия, В мире Распечатать

Василий Уткин© Фото из телеграм-канала Василия Уткина

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин пытается найти разумное объяснение разгромному поражению «быков» в выездном матче квалификации Лиги чемпионов и объясняет, в чем был сильней «Олимпиакос».

180 минут игрового времени, матч в Порту и матч в Пирее. В первые полчаса Краснодар трижды забил, и это был подвиг, в последние трижды пропустил — и это провал. Класс не в том, чтобы совершать подвиги, класс в том, чтобы не допускать провалов.

Порту и Краснодар допустили, и теперь поиграют в Лиге Европы. А Олимпиакос пойдет выше, ровно отборовшись со всеми по расписанию. И теперь у кого-то пафосного в группе отберет очки. Еще кому-то испортит жизнь. А потом, возможно, завалится в плей-офф Лиги Европы.

Может, и будет маза поквитаться. В остальном... Убытки, конечно. Мимо денег, Краснодар! Но! У нас тут дико подешевели игроки. Разберутся люди.

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Лига чемпионов ФК «Краснодар»

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