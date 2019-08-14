«Краснодар» открыл продажу билетов на матч с «Олимпиакосом»

Пресс-служба «Краснодара» объявила , что с 14 по 19 августа первые билеты смогут купить владельцы абонементов, с 20 по 27 августа — обладатели карт болельщика. В свободной продаже билеты будут всего два дня: с 25 по 27 августа.

Первая встреча двухматчевого противостояния в рамках раунда плей-офф пройдет 21 августа на стадионе «Караискакис» в Пирее. Ответный поединок «быки» проведут 27 августа на домашней арене.

Владельцы сезонных абонементов смогут :

выкупить свое место с 14 августа до 19:00 19 августа онлайн или в кассах;

купить один дополнительный билет с 14 по 27 августа в кассах;

купить один дополнительный билет онлайн, если ранее его не покупали в кассе, с 20 по 27 августа.

Владельцы карт болельщика смогут приобрести один билет на карту с 20 по 27 августа онлайн или в кассах. При этом с 20 по 25 августа выдача карт болельщика будет приостановлена.

В свободной продаже билеты будут с 25 августа до дня матча. Болельщики смогут купить один билет на паспорт в кассах.