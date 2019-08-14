«Краснодар» открыл продажу билетов на матч с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» 14 августа начал продавать билеты на матч Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса»
Первая встреча двухматчевого противостояния в рамках раунда плей-офф пройдет 21 августа на стадионе «Караискакис» в Пирее. Ответный поединок «быки» проведут 27 августа на домашней арене.
Пресс-служба «Краснодара» объявила, что с 14 по 19 августа первые билеты смогут купить владельцы абонементов, с 20 по 27 августа — обладатели карт болельщика. В свободной продаже билеты будут всего два дня: с 25 по 27 августа.
Владельцы сезонных абонементов смогут:
- выкупить свое место с 14 августа до 19:00 19 августа онлайн или в кассах;
- купить один дополнительный билет с 14 по 27 августа в кассах;
- купить один дополнительный билет онлайн, если ранее его не покупали в кассе, с 20 по 27 августа.
Владельцы карт болельщика смогут приобрести один билет на карту с 20 по 27 августа онлайн или в кассах. При этом с 20 по 25 августа выдача карт болельщика будет приостановлена.
В свободной продаже билеты будут с 25 августа до дня матча. Болельщики смогут купить один билет на паспорт в кассах.
Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Самые дорогие места обойдутся в 5 тыс. рублей. Кассы работают по будням с 9:00 до 19:00, по выходным — с 10:00 до 18:00. Билеты можно купить онлайн на сайте fan.fckrasnodar.ru только после регистрации в личном кабинете с указанием номера карты болельщика или абонемента.
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Как сообщали Юга.ру, в дебютном матче Лиги чемпионов, который состоялся 7 августа в Краснодаре, горожане уступили «драконам» со счетом 0:1. Перед ответной игрой около 90% ставок были в пользу «Порту», сообщало издание «Рейтинг букмекеров». Однако 13 августа «Краснодар» забил три мяча в ворота «Порту» и прошел в следующий раунд Лиги чемпионов, одержав победу в двухматчевом противостоянии со счетом 3:3.
В стадии плей-офф команда Мурада Мусаева поборется с «Олимпиакосом», который в двух матчах 3-го квалификационного раунда обошел «Истанбул» (3:0).
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