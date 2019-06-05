Чернобыль и его собаки. Что краснодарский блогер увидел в Припяти, часть II

Вторая часть воспоминаний о поездке в Чернобыль от краснодарского путешественника Олуреми Мустафы (первую читайте здесь ). О том, правда ли собак отстреливали после взрыва на атомной электростанции и как четвероногие друзья человека живут в зоне катастрофы спустя три десятка лет.

В сериале «Чернобыль» есть драматичный эпизод с массовым отстрелом брошенных домашних животных в опустевшем городе. Это на самом деле правда, другого выхода не было. Неконтролируемая зараженная радиацией популяция, способная передвигаться на десяток километров в сутки и размножаться, — это прямая угроза всему живому вокруг.

Отстрелили почти всех. Но многим собакам удалось выжить. Удивительно, что хотя действие радиации на них было таким же, как и на других животных, серьезных изменений в генотипе за историю наблюдений не выявлено. Сегодня в зоне отчуждения живут около 300 бездомных псов. Это потомки тех, кто остался после катастрофы. В самой Припяти их почти нет, там просто жрать нечего. А вот возле КПП и около самой станции, где работают люди, бегают как ни в чем не бывало.

К сожалению, песики живут в этих местах недолго. Говорят, лет пять, от силы. В основном из-за суровых зим и хищников, которых расплодилось немерено. За ними, конечно, по мере сил ухаживают: вакцинируют, кормят, на некоторых вешают ошейники с GPS, чтобы отслеживать уровень радиации. Говорят, что недавно начали даже бирки цеплять. Совсем щенков забирают из зоны и передают на руки новым хозяевам. Единственное ограничение, по понятным причинам, обязательная стерилизация.

Конечно, они диковатые, но к людям не агрессивны. Работники станции и туристы несут им только добро: еду, игрушки. В некоторых городах бездомным псам и похуже приходится.

В общем, как ни крути, и тут есть жизнь. Но как-то грустно это все.