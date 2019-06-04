В Чернобыль: что краснодарский трэвел-блогер увидел в Припяти, часть I

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© Фото Юга.ру

Странное, местами жутковатое место, которое возвращает нас в собственное детство — путешественник Олуреми Мустафа рассказывает о поездке в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

ЧАЭС. Припять

Попасть в зону отчуждения не то чтобы сложно. Собственно, по нынешним временам в сам Киев россиянину попасть гораздо трудней, но это уже совсем другая история. А так — каждый день из центра Киева отправляется автобус с туристами. В городе несколько фирм, промышляющих такими экскурсиями, но самая крупная и надежная — www.chernobylzone.com.ua, ездил с ними два раза. 

Всего два часа пути, и мы на КПП «Дитятки» — воротах в зону. Короткая проверка документов, инструктаж — и можно расчехлять фотоаппарат. Стандартный набор: посещение самой АЭС с окрестностями и экскурсия по Припяти — городу энергетиков. Ну как, бывшему городу. 

ДК «Энергетик», парк аттракционов с колесом обозрения, стадион, кинотеатр «Прометей», школа, бассейн, городская пристань, отель «Полесье», больница, заброшенные жилые дома — все это, можно сказать, культовые объекты, они на тысячах фото, в сотнях рассказов, так что историческими подробностями засорять мозг не буду. Другое дело, что как бы банально ни звучало — ни одна из чужих историй не передает ощущений, возникающих, когда смотришь на это своими глазами. 

Во-первых, это не страшно. Очень странно, местами жутковато, но не так чтобы ужас. Если на секунду отвлечься от исторических обстоятельств, то приехать сюда — все равно что сгонять на экскурсию в собственное детство. Те же дома, такие же улицы и вывески. Те же аттракционы в парке, киоски, уличные телефоны и автоматы с газировкой. Все это уже было в твоей жизни, и ты даже не надеялся, что когда-то вернешься в этот мир. И только гигантские деревья, проросшие сквозь артефакты твоего детства, напоминают, что ты уже стар как говно мамонта и пора возвращаться на землю. 

Второе ощущение — парадоксальная безмятежность. Именно в таких местах понимаешь, что если завтра человечество исчезнет, для планеты это вряд ли станет трагедией. Все-таки от осознания собственной беспомощности до принятия не такой уж и большой шаг. «Царь природы», ага.

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