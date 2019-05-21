Строения из картона, украшенные цветами из пластика, сомнительного вида колодцами, тряпичными куклами, — краснодарский гончар Иван Безбородов о том, что не так с ежегодной выставкой-ярмаркой кубанских народных промыслов, ремесел и сельского туризма, прошедшей в краевом центре 18 мая.

Агротуризм и народные промыслы. Адская смесь в декорациях а-ля «вольна земля кубанска». Честно говоря, сложно удержатся от критического высказывания. Для начала о хорошем — много хороших людей, много отличных мастеров, которые трудятся и работают. Всех был рад видеть, это, наверное, главный повод сходить на выставку, всех увидеть, пообщаться... Всем респект и уважуха.

Теперь декорации. Куреня. Это такие строения из картона, украшенные цветами из пластика, сомнительного вида колодцами, тряпичными куклами, ростовыми куклами и живыми мужчинами и женщинами, что поют песни голосами, уставшими от этого праздника (сразу возникает политический вопрос, для кого ВСЕ эти развлечение и праздники, но мы про декорации).

Наверное, уже точно пришло время привлечь молодых и дерзких дизайнеров и оформителей, дабы сменить обстановку, не меняющуюся десятилетиями, помыть и перекрасить домики, убрать наконец-то липкие пластиковые столы и сделать широкий вход во все куреня. Не хватает простора, не хватает индивидуальности каждому куреню, и всех кормить и угощать. Какое это продвижение хлебосольного агротуризма, если нет столов с угощениями для гостей, вернее, для руководства есть, а для всех остальных нет. Опять политический вопрос возникает, ну честно. И конечно, шарики детям. И конечно, убрать хмурые лица мужчин. Да, казаки народ суровый, но не хмурый и тем более не пугающий.

Есть еще один не менее сложный и болезный вопрос, кто мастера, а кто не мастера, а кто и вообще продавец поделок. Так принижается общий уровень выставки, и мастеров в частности... Но у нас есть министерство культуры и, по-моему, может решить эту задачу, но которое почему по-прежнему требует единого цвета синтетические скатерти на столах до самого пола. И это становится уже смешным обычаем. И может быть, все-таки по срокам проведения мероприятия подумать, 18 мая, в субботу, по городу и по краю прошли другие не менее важные и интересные события. И какой человек успеет и на фестиваль воздушных шаров, и на Затон сходить, да еще сил на ночь музеев оставить.